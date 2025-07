La Polha Varese è Campione d’Italia di nuoto paralimpico: titolo nazionale, Coppe Italia e nuovi record

Dominio della società varesina ai Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP: conquistati tutti i trofei nazionali, numerosi record e aggiunge cinque convocati agli Europei giovanili.

Con un risultato complessivo che conferma l’eccellenza di un progetto sportivo strutturato e inclusivo, la Polha Varese ha conquistato il titolo di Campione d’Italia di società 2025 ai Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP, svoltisi presso la piscina Scandone di Napoli. La vittoria è stata netta, con un punteggio di 84.666,74, davanti alla SS Lazio Nuoto e alla Polisportiva Bresciana No Frontiere.

Un risultato che rappresenta il coronamento del lavoro tecnico e organizzativo svolto durante l’intera stagione e che trova conferma anche nella conquista di altri importanti riconoscimenti a livello nazionale.

Tre trofei per una sola squadra

Oltre al titolo societario, la Polha Varese ha ottenuto:

la Coppa Italia Maschile, con 61.518,93 punti

la Coppa Italia Femminile, con 33.769,43 punti

il Trofeo “Futuri Campioni”, riservato alle categorie giovanili, con 31.793,21 punti

Un successo corale, frutto dell’impegno condiviso tra atleti, staff tecnico, dirigenti e famiglie.

Prestazioni individuali e nuovi record

In ambito individuale, spicca il nuovo record del mondo siglato da Arjola Trimi nei 200 stile libero S2, con il tempo di 4:35.36, che vale anche come migliore prestazione assoluta femminile del campionato con 1094,79 punti.

Sul fronte maschile, è stato Federico Cristiani a ottenere la migliore prestazione assoluta, sempre nei 200 stile libero, categoria S4, con un punteggio tecnico di 1051,95 punti.

Complessivamente, gli atleti della Polha hanno stabilito:

9 record italiani assoluti

3 record italiani di categoria juniores

6 record italiani di categoria ragazzi

4 record italiani di categoria esordienti

Numeri che confermano l’ampiezza e la qualità del vivaio, oltre che la competitività dell’intera squadra in tutte le fasce d’età.

Cinque atleti convocati per gli Europei Giovanili

Durante la terza giornata di gare, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha presentato la delegazione che prenderà parte agli European Para Youth Games (EPYG) in programma a Istanbul, in Turchia, dal 21 al 28 luglio 2025. Tra i convocati, figurano cinque atleti Polha:

Fabrizio Ranieri

Tommaso Morandi

Almedin Neziraj

Fabio Garlaschi

Emma Maino