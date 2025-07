La prevenzione in Comune: screening uditivo gratuito a Villa Tovaglieri a Busto Arsizio

Martedì 8 luglio 2025 dalle ore 9.00 alle 13.00 nella sala Riunioni di Villa Tovaglieri, il centro Sentirci-Soluzioni per l’udito realizzerà, con il patrocinio del Comune, una campagna di screening uditivo gratuita, dal titolo “La Prevenzione in Comune”.

La campagna rientra in un’iniziativa regionale promossa dal centro Sentirci con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce per la perdita dell’udito.

L’iniziativa “La Prevenzione in Comune” nasce dalla consapevolezza che la salute uditiva rappresenta un aspetto fondamentale per il benessere della persona e della collettività. In Italia, oltre il 12% della popolazione presenta disturbi dell’udito, ma soltanto una minima parte accede a soluzioni adeguate. La perdita uditiva è spesso sottovalutata, nonostante possa compromettere significativamente la comunicazione, la socializzazione e persino la sicurezza individuale.

La promozione di interventi di prevenzione e diagnosi precoce si rivela pertanto un’azione concreta a tutela della qualità della vita, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, lavoratori esposti a rumori intensi e bambini in età scolare. Il controllo periodico dell’udito rappresenta la misura più efficace per prevenire il deterioramento delle capacità uditive e preservare il benessere psicosociale dell’individuo.

In tale contesto, Sentirci–Soluzioni per l’Udito mette a disposizione gratuitamente il proprio personale qualificato per l’esecuzione di screening uditivi aperti a tutta la cittadinanza. In segno concreto di impegno sociale, l’iniziativa prevede inoltre la donazione di una coppia di apparecchi acustici a un/una cittadino/a in condizione di fragilità economica, individuato con il supporto dei Servizi Sociali comunali.

L’iniziativa si configura come un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, contribuendo a promuovere sul territorio una cultura della prevenzione e a sostenere le politiche locali di inclusione e tutela della salute.

Per le prenotazioni, utilizzare i recapiti:

344 347 4383

sentircilegnano@libero.it