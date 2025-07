La Pro Patria è pronta a tornare in Serie C: a Busto Arsizio una festa in piazza

Giovedì 24 luglio sarà il giorno dell’ufficialità: nonostante la retrocessione ai playout, la Pro Patria verrà riammessa al campionato di Serie C. Un momento atteso dai tifosi tigrotti, che per l’occasione hanno organizzato una festa in piazza San Giovanni.

L’appuntamento è alle 21 di giovedì 24 luglio per un evento un evento aperto a tutti i tifosi. Il programma prevede una serata di intrattenimenti con la partecipazione di tutte le anime del mondo biancoblù, accompagnata da un DJ set e da una sorpresa finale.

L’evento è organizzato con il supporto dal Distretto del Commercio di Busto Arsizio e il Comune di Busto Arsizio, in collaborazione con il progetto BAestate.