La rassegna “Antichi organi” fa tappa a Luino con il concerto di Daniele e Gregorio Bogni

La rassegna “Antichi Organi, patrimonio d’Europa” fa tappa a Luino giovedì 31 luglio con un concerto dedicato al dialogo tra violoncello e organo. L’appuntamento è alle 21 nella chiesa di San Giuseppe, dove protagonisti saranno i fratelli Daniele e Gregorio Bogni, entrambi musicisti originari della città lacustre.

L’esibizione propone un programma che attraversa oltre due secoli di musica, dal barocco al romanticismo, con pagine di autori come Benedetto Marcello, Johann Sebastian Bach e Luigi Boccherini.

Il programma del concerto

Il repertorio della serata offrirà una selezione di brani tra i più celebri del repertorio per violoncello e organo, in un percorso che valorizza sia l’organico cameristico sia le potenzialità dell’organo storico della chiesa, datato XVIII secolo:

Amilcare Ponchielli – Facile Marcia per Organo

Benedetto Marcello – Sonata VI in Sol maggiore per Violoncello e Basso continuo

Johann Pachelbel – Ciaccona in fa minore

Johann Sebastian Bach – Suite per violoncello n. 3 in Do maggiore BWV 1009

Georg Philipp Telemann – Sonata in la minore per Violoncello e Basso

Luigi Boccherini – Sonata in Do maggiore per Violoncello e Basso

I fratelli Bogni tra talento e radici

Daniele Bogni, violoncellista, ha studiato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e si è perfezionato in Svizzera, portando la sua carriera concertistica in Europa, Americhe, Africa e Medio Oriente. Insegna al Conservatorio di Milano e tiene regolarmente masterclass sul repertorio del Settecento e Ottocento italiano.

Gregorio Bogni, organista, ha iniziato lo studio del pianoforte a cinque anni e ha vinto il primo premio al concorso “Piano Pianissimo”. Frequenta l’ultimo anno del Triennio di organo al Conservatorio di Como e coltiva parallelamente interessi scientifici studiando Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Milano.

Il concerto di Luino si inserisce nella 45ª edizione di Antichi Organi, patrimonio d’Europa, un festival che porta la musica organistica nelle chiese storiche della provincia di Varese, unendo concerti di alto livello alla valorizzazione di strumenti antichi e luoghi d’arte.