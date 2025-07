La rubrica del sindaco, un nuovo canale a Malnate: “Un filo diretto con i cittadini”

Si chiama La rubrica del Sindaco ed è il nuovo spazio di comunicazione lanciato dall’amministrazione comunale di Malnate per – si legge nel comunicato di presentazione – «raccontare con chiarezza le attività in corso, gli obiettivi che ci siamo dati, i traguardi raggiunti e anche le difficoltà che incontriamo durante il cammino». La sindaca Nadia Cannito ha scelto questo canale – ospitato sul sito ufficiale del Comune – per aggiornare periodicamente i cittadini su temi rilevanti per la comunità, spiegando in prima persona scelte amministrative, lavori in corso e progetti futuri.

«L’idea nasce dalla volontà di tenere aperto un dialogo costante con i cittadini, rispondendo a dubbi e curiosità, e cercando di raccontare con chiarezza come si muove e perché si muove un’amministrazione comunale – spiega Cannito nella presentazione della rubrica -.

Crediamo che raccontare le cose sia il primo passo per costruire una comunità che partecipa e che si riconosce nelle scelte pubbliche».

Verde pubblico, tra gestione e consapevolezza

Il primo contributo della rubrica è dedicato a un tema molto sentito: la gestione del verde pubblico. La sindaca ha illustrato il funzionamento del servizio, i numeri in campo e le sfide da affrontare per mantenere in ordine i numerosi spazi verdi cittadini.

«Un Comune – si legge – non può improvvisare: ogni intervento deve essere programmato, affidato a ditte attraverso gare d’appalto, svolto nel rispetto delle normative e secondo tempistiche stabilite dalla legge. È un sistema che garantisce trasparenza e correttezza, ma che inevitabilmente rallenta le risposte, specie di fronte a situazioni impreviste. Oggi quando parliamo di aree verdi più estese, come i parchi pubblici e le zone residenziali, ci riferiamo a circa 143.000 metri quadrati distribuiti sul territorio comunale (per darvi l’idea é la superficie di circa 21 campi da calcio) sono gestite da una ditta esterna. L’appalto prevede cinque tagli stagionali, con una durata minima di circa 25 giorni ciascuno. Questo intervento programmato non include il Parco I Maggio, che, come forse alcuni di voi già sanno, è curato direttamente dal CAI grazie a una convenzione in essere. Accanto a queste, ci sono anche le cosiddette aree minori: aiuole, spartitraffico e piccoli giardini, per un totale di circa 9.000 metri quadrati. Fino allo scorso anno riuscivamo a gestirle direttamente con il personale comunale. Ma oggi, a causa di una significativa carenza di operai in organico, abbiamo dovuto ricorrere a un nuovo appalto recentemente avviato, che prevede in questo caso quattro tagli stagionali, sempre di circa 25 giorni l’uno. Cigli stradali e diserbi sono affidati a Econord nell’ambito della più ampia concessione del servizio di igiene urbana. Sempre Econord si occupa della manutenzione di buona parte delle siepi e degli arbusti sparsi sul territorio, mentre quelli non inclusi nel loro contratto saranno presi in carico dalla ditta che si aggiudicherà l’appalto per le aree minori».

«La gestione degli alberi, invece – prosegue il testo – prevede interventi stagionali ben precisi: ad esempio, la spollonatura dei tigli, circa 220 piante, viene effettuata tre volte durante la stagione, mentre le potature e gli eventuali abbattimenti degli alberi ad alto fusto avvengono soprattutto in primavera e in autunno, sulla base di verifiche puntuali condotte dagli uffici competenti. Infine manca una parte di territorio verde, come alcune rotonde e spazi pubblici, che viene mantenuta direttamente da soggetti privati attraverso sponsorizzazioni. È il caso, ad esempio, delle due rotonde di via Kennedy, di quella in via Como, di piazza Bai e di altre zone minori. È un contributo importante che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare benefici concreti alla comunità».

«La collaborazione dei cittadini – conclude la rubrica – è fondamentale nella cura delle le aree private come per esempio nella potatura periodica delle siepi che invadono i marciapiedi. Ognuno può contribuire a mantenere pulite e ordinate le aree pubbliche, semplicemente utilizzando i cestini per i rifiuti; anche un piccolo gesto può fare la differenza. Come avrete capito il nostro impegno è quotidiano e concreto. Il personale comunale, insieme alle ditte incaricate, sta lavorando con serietà, spesso anche fuori orario o nei fine settimana, per dare alla città il decoro che merita. Il nostro obiettivo comune è, e deve essere, quello di mantenere e anche di migliorare la qualità del verde pubblico: vogliamo che i nostri spazi verdi siano belli da vedere, funzionali, fruibili, sicuri e ben curati».

Un invito alla partecipazione

Con La rubrica del Sindaco, l’amministrazione inaugura così un nuovo modo di raccontare il governo locale: meno burocratico, più vicino alle persone. L’intenzione è quella di aggiornare periodicamente i cittadini su temi come i lavori pubblici, l’ambiente, la scuola, i servizi sociali.

«Un’amministrazione trasparente – conclude Cannito – è quella che spiega e si fa capire. La rubrica è un modo semplice per provare a farlo».

Il primo articolo è disponibile sul sito del Comune di Malnate (guarda qui). Le prossime uscite seguiranno il medesimo formato, con approfondimenti tematici pensati per chiarire, informare e ascoltare.