La seconda seduta è quella buona. A Gallarate si discute il Dup e la variazione di bilancio

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore al Bilancio di Gallarate Corrado Canziani.

Giovedì sera in consiglio comunale, dopo il rinvio di mercoledì per mancanza del numero legale, a Gallarate è in discussione la delibera per la ricognizione degli equilibri di bilancio per i quali la normativa in vigore prevede la scadenza del 31 luglio di ogni anno.

Si tratta della seconda variazione al bilancio preventivo 2025 – 2026 – 2027 (la precedente è transitata nel consiglio comunale del 25 febbraio 2025) che comporta anche una integrazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) vigente al fine di integrare il piano triennale delle opere pubbliche, integrare il piano delle alienazioni immobiliari e approvare il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte tramite partenariato pubblico privato.

In particolare si rende necessario procedere a una rivisitazione complessiva del bilancio di previsione 2025-2027 che tenga conto, in particolare, degli interventi conseguenti all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2024 e applicazione dell’avanzo di amministrazione in particolare per le quote destinate nonché alla rivisitazione di entrate e spese ai fini di riequilibrio del bilancio e integrazione agli investimenti in particolare in conseguenza di nuovi finanziamenti da parte di Regione Lombardia per Euro 3.570.000,00 finalizzate a opere viabilistiche per una miglior accessibilità al nuovo ospedale unico.

Vengono inoltre accolti ulteriori contributi ottenuti dal nostro Ente per l’azzeramento degli interessi sul mutuo per palazzo Minoletti per Euro 709.555,71 e per il palazzetto dello sport per ulteriori Euro 824.629,60 per totali € 1.534.185,31 di maggiori entrate. Trovano inoltre allocazione tra le entrate per le annualità 2026 e 2027 gli importi attualmente previsti per l’incasso della cessione d’azienda di Prealpi Gas S.r.l. di cui è in corso la predisposizione della gara per ulteriori € 1.000.000,00. Per quanto riguardi i servizi sociali si reso necessario un aumento della spesa per € 200.000,00 sul capitolo “minori in struttura” per riuscire a fronteggiare le richieste di sostentamento assegnate dagli organi giurisdizionali nonché altri aumenti derivanti da aumenti contrattuali del personale dipendente.

Si ritrova anche un risparmio sul contributo erogato dal Comune alla Fondazione Scuole Materne (che gestisce quattro plessi nel Comune) per le annualità 2026 (Euro 160.000) e 2027 (Euro 140.000) in relazione al processo di ottimizzazione in corso in capo alla partecipata. Risparmi anche sul fronte dei fitti passivi per oltre Euro 460.000,00 nel prossimo biennio per il trasferimento del comando della polizia locale in altro immobile comunale. Anche dal lato della cultura trova allocazione nelle entrate l’importo di Euro 60.000,00 per l’ottenimento del bando Varese Cultura 2030.

La variazione della programmazione DUP e di bilancio comporta anche la riacquisizione in proprietà da parte del Comune dei beni immobili, attualmente di proprietà di AMSC SpA, e oggetto del partenariato pubblico privato interessante gli impianti sportivi di Moriggia.