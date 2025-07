La Varesina si rinnova e riparte: “L’obiettivo è stupire. Contenti per gli sponsor importanti che credono in noi”

Giovedì il raduno con i primi tocchi al pallone, venerdì invece è stato il giorno dell’inizio “ufficiale” della stagione 2025-2026 in casa Varesina. Nel centro sportivo di Cairate – da quest’anno Intred Training Center -, sede della preparazione della prima squadra, la società rossoblu ha presentato la nuova annata sportiva con foto e le dichiarazioni dirigenziali e dello staff.

Nella conferenza stampa di inizio stagione a fare il punto è il direttore generale Massimiliano Di Caro: «Ringrazio Damiano e Raffaele (Micheli e Ferrara, ndr) per il lavoro svolto in questi due mesi. Sono un bel team e pensiamo di aver fatto un buon lavoro. Abbiamo ufficializzato nuove sponsorizzazioni con aziende importanti: con Intred ed Elmec Solar abbiamo fatto qualcosa di particolare intitolando il centro sportivo e lo stadio, qualcosa di particolare per queste categorie. Avere un’azienda come Elmec al nostro fianco, una società illuminata del territorio come quella della famiglia Ballerio è per noi motivo di orgoglio. Rimarrà sulle nostre maglie anche Msc e questo significa che il progetto piace, non solo come prima squadra ma anche per i progetti sociali che stiamo portando avanti».

«Ci tenevo a fare i complimenti al settore giovanile per i risultati ottenuti l’anno scorso – prosegue Di Caro – con tre categorie campioni regionali. Penso che in Lombardia ci siano poche società che hanno ottenuto questo traguardo. Non è solo questione di risultato finale ma di crescita della struttura e apprezzamento da parte delle famiglie. Anche quest’anno una quindicina di ragazzi tra prima squadra e settore giovanile andranno tra i professionisti e per noi rappresenta un grande traguardo».



«Abbiamo fatto un cambio di strategia – spiega poi il direttore generale rispetto alla società -, dovuta anche alla stanchezza di un certo tipo di lavoro non gratificato dai tanti giocatori che vanno via. L’input è stato quindi quello di portare avanti un programma lungimirante prendendo giocatori di grande prospettiva con contratti pluriennali. L’ambizione è quella di fare una stagione importante pensando al futuro e, nel caso, che riescano a portare un valore economico nel caso di partenza verso il professionismo. L’obiettivo è stupire: non sappiamo ancora in che girone siamo e quali saranno i nostri avversari, ma per l’esperienza che abbiamo sappiamo di aver fatto un buon lavoro».

Il direttore sportivo Damiano Micheli: «Abbiamo avuto indicazioni precise da seguire da parte del presidente e lo troviamo molto stimolante. Sarà un percorso più lungo ma siamo convinto di aver preso giocatori forti. Sono di livello buonissimo e sappiamo che possono migliorare ancora».

Raffaele Ferrara è il volto nuovo in società: «Nell’ultimo anno ci siamo frequentati, quest’anno abbiamo deciso di entrare ufficialmente. Sicuramente è stato un lavoro divertente: abbiamo scelto giovani che hanno voglia di giocare, alzando l’apporto degli under numericamente e qualitativamente. Non abbiamo ancora finito, siamo a buon punto e abbiamo fatto un discreto lavoro, si può sempre migliorare. Mancano due o tre tasselli, siamo in giro ad aspettare il momento giusto. A fine luglio o inizio agosto sale la qualità e scende il prezzo, quindi è il momento ideale».



Mister Marco Spilli invece si prepara a un’altra annata in rossoblù: «Mi piace ricordare che sono qua perché ogni anno siamo in grado di far nascere qualcosa di importante anche da piccoli problemi. C’è stata qualche difficoltà ma abbiamo subito trovato il modo di far diventare questo aspetto positivo. Sono qui da tanti anni, ragiono in maniera diversa da qualche giocatore e sapere che con qualcuno di loro si può lavorare a lungo termine fa piacere. Questo è un percorso lungo e difficile ed è un aspetto che mi piace tantissimo. Anche come staff: è andato via Perrone, che ringraziamo, ed è arrivato un profilo di alto livello come Mavillo Gheller».

«Abbiamo perso un po’ di esperienza – conclude il mister – però mi aspetto un passo diverso, anche a livello di attenzione. Con i giovani è diverso, voglio una squadra più frizzante e brillante dal punto di vista atletico che deve darci soddisfazione. La mia speranza è quello di recuperare il gap di esperienza con la brillantezza».