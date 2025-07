L’appello delle Gev del Parco Valle del Lanza: “Divieto assoluto di accesso alle cave di molera, pericolo reale”

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco Valle del Lanza lanciano un nuovo appello alla prudenza dopo i recenti crolli verificatisi nelle cave di molera di Solbiate con e Cagno. «La situazione – spiegano – confermano e ribadiscono la pericolosità delle Cave, anche nella zona degli accessi, in tutte le stagioni e non solo in inverno».

Galleria fotografica Crollo alle Cave di Molera 4 di 4

«A Malnate – ricordano le Gev – resta in vigore un’ordinanza permanente che vieta l’ingresso alle cave, mentre a Solbiate con Cagno l’area è stata temporaneamente interdetta dopo un recente smottamento, in attesa della nuova ordinanza e della definitiva chiusura degli accessi. I provvedimenti fanno seguito a un nuovo crollo verificatosi nelle ultime ore (leggi qui).

«Ribadiamo – concludono le guardie – e ricordiamo a tutti i visitatori il divieto assoluto di addentrarsi nelle cave».