L’Assessore Caruso plaude al finanziamento di 135.000 euro destinato al Parco del Campo dei Fiori

Il Parco Regionale Campo dei Fiori riceverà oltre 135mila euro dalla Regione Lombardia per interventi di tutela e valorizzazione ambientale. È l’unica area protetta della provincia di Varese inclusa nel piano regionale di riparto approvato nell’aprile 2025, con uno stanziamento complessivo di 3,3 milioni di euro per i parchi lombardi.

Un “altare verde” affacciato su Varese

A sottolineare l’importanza del contributo è stata l’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso:«Con questo contributo Regione Lombardia rafforza il proprio impegno nella tutela e nella valorizzazione del Parco Campo dei Fiori: un patrimonio ambientale e culturale che appartiene non solo al Varesotto, ma all’intera identità lombarda. Un luogo dove la natura si fa storia e la storia diventa paesaggio».

Caruso ha poi definito il Campo dei Fiori come un «altare verde affacciato su Varese» e ha aggiunto: «Sostenere il suo sviluppo significa dare valore alla Lombardia che crede nei territori e nella bellezza».

Un ringraziamento è stato rivolto anche all’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, che ha curato la ripartizione dei fondi destinati alle aree protette.

«Ringrazio l’assessore Comazzi – ha detto Caruso – per l’attenzione concreta dimostrata verso il Parco Campo dei Fiori e, più in generale, per l’impegno con cui sta accompagnando la crescita e la cura delle nostre aree protette».

Un patrimonio naturale e culturale di oltre 6.000 ettari

Istituito nel 1984, il Parco Campo dei Fiori si estende per oltre 6.000 ettari nel territorio montano del Varesotto, tra la Valcuvia e la città di Varese. Comprende ambienti naturali di grande pregio, come le Riserve naturali del Martica-Chiusarella e della Grotta Remeron, e luoghi dal forte valore storico-culturale come il Sacro Monte di Varese, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

La rete di sentieri, i borghi storici e i santuari che costellano l’area contribuisce a rendere il Parco un punto di riferimento per il turismo sostenibile e l’educazione ambientale.