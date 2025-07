L’Associazione volontari in ospedale cerca nuovi candidati

Partirà a fine ottobre il nuovo corso per diventare volontari in ospedale. La ricerca è soprattutto per gli ospedali di Varese, Cittiglio e Luino:

Da qualche giorno sono iniziati i colloqui informativi per capire il ruolo e la preparazione che viene richiesta per mettersi a disposizione di pazienti e utenti dei presidi sanitari.

Con la campagna “Un nuovo amico ti aspetta ‘paziente’ in ospedale” , una tra le più longeve e presenti associazioni di volontariato cerca nuovi candidati.

Cos’è Avo? E’ dono del proprio tempo, è disponibilità di ascolto e di aiuto alla persona malata in ospedale e all’anziano ospite delle case di riposo/RSA che sta vivendo momenti di difficoltà, ansia e di solitudine. Lo scopo dell’AVO è quello di assicurare una presenza amichevole ai pazienti. Regalare calore umano, sostegno e ascolto per affrontare la malattia, l’isolamento e la noia. Qualunque mansione tecnico professionale è esclusa e di esclusiva competenza del personale medico e paramedico. Il servizio di Avo non sostituisce chi già lavora nelle strutture ospedaliere o nelle case di riposo, ma collabora per la migliore umanizzazione delle strutture stesse ponendo sempre il malato al centro di ogni attività.

Per informazioni e appuntamento telefonare al nr 0332 810376 oppure scrivere ad avo@avovarese.it. Per approfondire www.avovarese.it