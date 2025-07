L’Asst Rhodense con l’Hospice e l’offerta domiciliare aderisce all’Osservatorio di Liuc e Uneba Lombardia sulle Cure Palliative

Da quest’anno, e per il prossimo triennio, le Cure Palliative dell’ASST Rhodense fanno parte delle Unità di offerta domiciliare (UDO) che hanno aderito all’Osservatorio di Cure Palliative entrando così in un contesto più ampio di collaborazione con possibilità di confronto e di crescita. L’ASST Rhodense potrà fornire il proprio contributo avendo entrambi i setting: Residenziale-Hospice e domiciliare. Il tutto si inserirebbe nell’ottica di un potenziamento delle Cure Palliative come previsto dalla Legge Finanziaria 2023, che prevede di raggiungere entro il 2028 il 90% della popolazione interessata. L’Osservatorio Cure Palliative nasce dall’esperienza dell’Osservatorio RSA e dalla collaborazione tra LIUC, Federazione Cure Palliative e UNEBA Lombardia, e raccoglie enti gestori di Hospice e di Cure Palliative Domiciliari.

Un’attività senza fini di lucro, con soli interessi di tipo scientifico ed istituzionale e con l’obiettivo di: creare un luogo di incontro e confronto super parte in cui affrontare sfide di interesse trasversale con approccio scientifico, implementare un centro informativo per promuovere lo sviluppo delle Cure Palliative e orientare le politiche di sistema, sensibilizzare i policy maker regionali e nazionali, promuovere meccanismi di integrazione tra gli aderenti al fine di favorire lo scambio del benchmarking”. Gli Osservatori (sia quello delle RSA che quello delle Cure Palliative) sono iniziative della Business School della LIUC, l’adesione consente: l’analisi sulla presa in carico, delle attività erogate e dei percorsi assistenziali, l’integrazione/avvio di studi e ricerche su tematiche ritenute collegialmente di interesse, in considerazione della prevalenza dei bisogni di Cure Palliative nella popolazione adulta (830-1100 adulti ogni 100.000 abitanti).

Nel mese di giugno si è tenuto nell’Aula Magna dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza il primo convegno annuale dell’Osservatorio di Cure Palliative dal titolo “Cure Palliative: evidenze empiriche, scenari e riflessioni”, con la presenza di illustri rappresentanti del mondo delle Cure Palliative. Nella parte conclusiva del Convegno è stata organizzata una tavola rotonda che ha visto anche la partecipazione del Direttore Sociosanitario dell’ASST Rhodense, Emiliano Gaffuri, il quale, rispondendo alla domanda relativamente alla complessità del suo ruolo in ASST, ha sottolineato la necessità di concretizzare gli obiettivi di riforma e di sviluppo del sistema territoriale con nuovi strumenti, quali le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità. Inoltre ha sottolineato come le Cure Palliative rappresentino un esempio paradigmatico di attivazione delle sinergie necessarie per rispondere ai cambiamenti dei bisogni sul territorio, evidenziando l’esperienza della Asst Rhodense, relativamente ai temi dell’integrazione ospedale-territorio e tra gli attori dei servizi sanitari regionali e gli erogatori del privato sociale accreditati.