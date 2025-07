L’attesa è finita: riapre il Lido di Luino

È uno di quei luoghi che appartengono all’immaginario collettivo, capaci di evocare estati passate, storie condivise e affacci sul lago che profumano di memoria. Dopo anni di chiusura, attese e ripartenze, il Lido di Luino riapre ufficialmente le sue porte. L’inaugurazione è prevista per sabato 5 luglio, dalle 20:00, ma l’entusiasmo è già nell’aria: la città si prepara a riabbracciare uno dei suoi spazi più simbolici.

«Siamo felici di poter finalmente aprire» commenta Giuliano Besana, di Laguna Blu S.r.l. di Laveno Mombello, società assegnataria della concessione per la gestione dei servizi turistici e ricreativi, arrivata al termine di un iter avviato nel 2023 dopo una prima gara andata deserta e successivamente rilanciata con criteri aggiornati.

Una volta ottenuta la gestione, le opere di riqualificazione dell’area dedicata alla ristorazione sono state completate in poco più di due mesi e mezzo. «Il Lido ha ritrovato forma e vita, pronto ad accogliere cittadini e visitatori con una nuova veste – prosegue Besana –. Invitiamo tutti a venirci a trovare: ci sarà musica due o tre sere alla settimana, una cucina rinnovata e una terrazza spettacolare affacciata sul lago, pensata anche per ospitare eventi. È bello poter ridare vita al Lido».

Per Besana, come per tanti luinesi, il Lido non è solo uno spazio da gestire, ma un luogo del cuore, legato ai ricordi delle serate alla storica discoteca, protagonista delle notti di più generazioni.

Accanto al ristorante e al bar già operativi, proseguono anche i lavori dell’area piscine, progettate dall’architetto Paolo Borghino e approvate a fine 2023. Il complesso prevede una vasca per adulti da 25,20 x 12,60 metri, una piscina per bambini, nuovi spogliatoi, biglietteria e locali tecnici. I lavori sono in fase avanzata e, salvo imprevisti, si punta a concluderli entro l’estate, con la promessa che l’intera area sarà pronta e fruibile per la stagione estiva 2026. «Stiamo lavorando anche a un mini club per le famiglie – aggiunge Besana – per offrire un’esperienza completa e inclusiva».

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. «Si attendeva da tempo il completamento di questo percorso – dichiara il sindaco Enrico Bianchi – e oggi possiamo finalmente dirci soddisfatti. Ora aspettiamo anche la conclusione della parte relativa alle piscine, che completeranno un progetto atteso da tutta la città».