Lavori notturni allo svincolo di Cavaria sull’A8. Ecco quando sarà chiuso

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 luglio.

-dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:

verso Milano: Gallarate;

verso Varese: Solbiate Arno Albizzate.