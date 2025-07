Lavori sui binari, scatta lo stop di un mese per i treni tra Gallarate e Varese

Partono i lavori sul Passante e sulla linea per Varese e dal 28 luglio, per poco meno di un mese, non ci saranno treni tra Gallarate e Varese: dal 28 luglio al 24 agosto si somma infatti lo stop ai treni della S5 (il “Passante”) e quello dei treni diretti RegioExpress.

Da Varese città verso Milano rimarrà il treno sul ramo FerrovieNord che passa da Saronno.

Mentre più pesante è l’impatto per chi parte o arriva dalle stazioni della Valdarno – Gazzada, Castronno, Albizzate, Cavaria – e dalla Valceresio: si dovranno utilizzare gli autoservizi sostitutivi e programmare per tempo i movimenti.

Sono cancellati anche i treni S50 tra Stabio, Varese, Gallarate e l’aeroporto di Milano Malpensa.

I lavori al Passante di Milano

Ampie modifiche sulle linee suburbane S intorno a Milano, per lavori sul Passante, la galleria che sottopassa l’intera città di Milano, da Bovisa/Certosa fino a Porta Vittoria: per consentire lavori di manutenzione all’infrastruttura e nelle stazioni da parte del gestore RFI, il Passante Ferroviario di Milano sarà chiuso dal 28 luglio al 24 agosto fra Milano Rogoredo e Milano Certosa/Milano Bovisa.

In questo periodo i treni non circoleranno all’interno del Passante; sarà sospeso il servizio ferroviario nelle stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria e Segrate.

Le modifiche al servizio del Passante

L’interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Treviglio-Milano-Varese, S6 Novara-Milano-Pioltello, S13 Garbagnate-Milano-Pavia; il servizio sarà rimodulato in modo da garantire tutti i collegamenti.

Ai passeggeri che viaggiano lungo il Passante saranno indicati itinerari alternativi in treno o sulle linee metropolitane e urbane, lungo percorsi definiti che saranno accessibili senza costi aggiuntivi.

S1 Saronno-Milano-Lodi

I treni circoleranno tra le stazioni di Milano Bovisa Politecnico e Lodi, effettuando da Milano Rogoredo un percorso alternativo sui binari intorno alla città con fermate a Milano Forlanini, Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi Superficie (possibili interscambi con le linee MM2 e MM4).

Il servizio sarà sospeso fra Milano Bovisa e Saronno.

S5 Treviglio-Milano-Varese

I treni circoleranno regolarmente fra Treviglio e Pioltello e fra Gallarate e Milano con una corsa all’ora per direzione tra Gallarate e Milano Lambrate e una corsa all’ora per direzione tra Gallarate e Milano Porta Garibaldi Superficie.

Da lunedì 28 luglio il servizio è sospeso nelle tratte Milano Porta Garibaldi-Pioltello, con un servizio di autobus sostitutivi che collegherà le stazioni di Milano Lambrate, Segrate e Pioltello, ed è sospeso Gallarate-Varese, per concomitanti lavori sul tratto di linea che va fino a Porto Ceresio.

Attenzione: tra Gallarate e Varese/Porto Ceresio sono soppressi anche i treni diretti RegioExpress (nella foto di apertura dell’articolo: convoglio per Varese in transito al bivio di Gallarate, in primo piano i binari per Domodossola e Luino).

S6 Treviglio/Pioltello-Milano-Novara

I treni circoleranno regolarmente tra Milano Porta Garibaldi Superficie e Novara effettuando la fermata di Milano Villapizzone.

S13 Milano Bovisa-Pavia

I treni circoleranno tra Milano Rogoredo e Pavia mantenendo l’orario già in vigore.

Le linee S2 Seveso-Milano Rogoredo e S12 Milano Bovisa-Melegnano saranno sospese durante il periodo di riduzione estiva. Nello stesso periodo, la linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso non circolerà fra Rho e Milano Porta Garibaldi Superficie.

Gli itinerari alternativi via metropolitana e linee urbane

Durante il periodo di chiusura del Passante, grazie a un accordo tra Trenord e Atm Milano, i clienti utilizzeranno le linee urbane e metropolitane per il collegamento con le stazioni del Passante prive di servizi ferroviari alternativi – Milano Lancetti, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Porta Vittoria, Milano Dateo – potranno spostarsi gratuitamente lungo itinerari definiti.

In particolare, la gratuità sarà estesa a sette stazioni metropolitane, da cui è possibile raggiungere Milano Repubblica, Milano P.ta Venezia e Milano Dateo: Garibaldi M2, P.ta Venezia M1, Dateo M4, Forlanini M4, Rogoredo M3, Repubblica M3, Lambrate M2. Sarà inoltre possibile viaggiare sulla linea filoviaria n.93 (intero percorso), la linea tranviaria n.2 nella tratta tra Farini/Ferrari-Bausan, la linea bus n.95 nella tratta Rogoredo M3-Corvetto, per spostarsi da/per Milano P.ta Vittoria e Milano Lancetti.

Chi acquista un abbonamento ferroviario o transfrontaliero da/per Milano e, a causa dell’interruzione, utilizzerà anche le linee metropolitane e urbane verso le stazioni del Passante potrà richiedere nelle biglietterie Trenord l’integrazione gratuita di un abbonamento urbano, che consentirà di percorrere le tratte sopra evidenziate durante il periodo dell’interruzione.

Tutte le informazioni aggiornate sui cantieri e le modifiche alla circolazione si trovano anche sul sito di Trenord, qui.