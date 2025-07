Lavori sulla linea metropolitana M2 di Milano tra Cadorna e Garibaldi: chiuse Lanza e Moscova per tutta l’estate

Proseguono i lavori di rinnovamento della linea M2 a Milano: da sabato 19 luglio a domenica 7 settembre sarà interrotta la circolazione dei treni tra le stazioni di Cadorna e Garibaldi, con la chiusura delle fermate di Lanza e Moscova.

L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione infrastrutturale della metropolitana verde, una delle più datate della rete milanese.

Binari e sede ferroviaria completamente rinnovati

Nel tratto interessato verranno sostituiti i binari e sarà effettuato un rinnovo integrale della sede ferroviaria, come spiegato da ATM. L’azienda precisa che la scelta di avviare il cantiere in piena estate «rientra in un’attenta pianificazione, per limitare l’impatto sulla mobilità cittadina», approfittando del periodo di vacanza e della chiusura delle scuole.

Come spostarsi durante i lavori

Con le stazioni di Lanza e Moscova inaccessibili, Atm consiglia di utilizzare la rete tramviaria. Le alternative sono:

Tra Cadorna e Cairoli : linee 2, 4, 14 e 16

Da Garibaldi : metro M5 fino a Monumentale , poi tram 2 o 4

Per raggiungere piazza Lega Lombarda (Lanza): tram 2 o 4

I percorsi tengono conto anche delle modifiche legate al cantiere aperto in zona Cordusio per altri interventi sulla rete.

Un progetto avviato nel 2018

Il programma di ammodernamento della M2 è partito nel 2018 con l’impermeabilizzazione della galleria tra Piola e Lambrate. Tra il 2022 e il 2023 sono stati sostituiti 20 chilometri di binari nelle diramazioni di Gessate e Cologno, dove sono stati installati anche ascensori in diverse stazioni, tra cui Cimiano, Vimodrone, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Gorgonzola e Gessate. In corso, fino al 18 luglio, anche i lavori per le nuove barriere acustiche tra Cimiano e Gobba.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale di ATM.