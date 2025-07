Le amichevoli estive della Castellanzese: il 6 agosto si parte contro la Biellese

La Castellanzese è pronta ad affrontare un’intensa serie di amichevoli in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva. Dopo il raduno del 28 luglio e le conferenze stampa del Presidente Affetti e dell’allenatore Del Prato, i neroverdi scenderanno in campo per testare la preparazione della squadra e affinare la condizione atletica.

Il programma delle amichevoli estive della Castellanzese prevede diverse sfide interessanti. Il primo appuntamento è il 6 agosto, alle ore 17.30, allo stadio Giovanni Provasi di Castellanza, quando i neroverdi affronteranno la Biellese 1902. La Biellese, reduce da una straordinaria stagione in Eccellenza che l’ha portata alla promozione in Serie D, è una squadra solida che ha chiuso il campionato con nove punti di vantaggio sul Borgosesia, secondo in classifica. La Biellese sarà guidata dal tecnico Luca Prina, che, insieme al Direttore Sportivo Massimo Varini, ha costruito una squadra forte e legata al territorio. L’ingresso per l’amichevole contro la Biellese è a pagamento, con un biglietto unico al costo di € 5,00, disponibile sia presso la biglietteria dello stadio che online, con un piccolo aggiunto per diritti di prevendita.

La seconda amichevole della Castellanzese è fissata per il 10 agosto, alle ore 18.00, sempre allo stadio Giovanni Provasi, contro la Pro Patria, un altro avversario che, come la Biellese, rappresenta una sfida di alto livello per testare la preparazione dei neroverdi. L’ingresso per quest’evento è ugualmente a pagamento con le stesse modalità di acquisto.

Altre amichevoli in programma includono l’incontro del 13 agosto, alle ore 11.00, contro il FBC Saronno, che si terrà al centro sportivo La Madonnina di Castellanza, il 20 agosto contro il Baveno Stresa, alle ore 16.30, allo stadio Luigi Forlano di Stresa, e infine, il 23 agosto, l’amichevole contro Gozzano, di cui l’orario e il luogo sono ancora da definire.

Il 6 agosto, inoltre, rappresenta il debutto ufficiale della Castellanzese nella preparazione estiva davanti al pubblico di casa, dove mister Del Prato potrà valutare il lavoro svolto fino a quel momento.

L’amichevole contro la Biellese rappresenta un’occasione importante per testare il gruppo e per avvicinarsi al meglio alla stagione agonistica che prenderà il via successivamente.