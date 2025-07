Le Anpi del Varesotto scrivono a Mattarella: «Riconoscere la Palestina e fermare il massacro a Gaza»

Durante la tradizionale pastasciutta antifascista organizzata sabato 26 luglio dalle sezioni Anpi di Arcisate, Induno Olona e Varese, è stata approvata una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere un impegno concreto dell’Italia sul conflitto in Medio Oriente.

La richiesta: riconoscere la Palestina e fermare le armi

Nella missiva, firmata dai presidenti delle tre sezioni, Luca Brasola, Susanna Vanoni e Rocco Cordì, si chiede al Capo dello Stato di sollecitare il governo italiano a riconoscere lo Stato di Palestina, sospendere la vendita di armi a Israele e introdurre sanzioni contro il governo israeliano per le violazioni dei diritti umani.

«A Gaza è in corso una strage inaccettabile – si legge nella lettera –. Bambini, donne e uomini muoiono per la fame, la mancanza d’acqua e di cure. Non possiamo assistere inermi a questo sterminio: la nostra Costituzione antifascista ci impone di intervenire».

Un appello nato da un momento di comunità

L’iniziativa è stata presentata durante la pastasciutta antifascista, momento di incontro che ricorda la distribuzione di pasta da parte della famiglia Cervi il 25 luglio 1943, dopo la caduta del fascismo. Quest’anno l’evento si è trasformato in un’occasione per chiedere con forza la tutela dei diritti umani in Palestina e una posizione più netta da parte delle istituzioni italiane ed europee.