Le campane della chiesa di Uboldo sono tornate a casa dopo i lavori di restauro

Questa mattina le otto campane del campanile della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Uboldo sono state riportate a casa ed è iniziato il processo di “risalita” nella cella campanaria. Si chiude così una fase importante del progetto di restauro iniziato a gennaio, che ha previsto sia il consolidamento della torre sia la manutenzione conservativa delle campane.

Nuovo castello e lavori conclusi

Le campane erano state calate a terra a inizio anno per permettere gli interventi di recupero. Nei mesi scorsi è stato eseguito il restauro del campanile e, in parallelo, la revisione delle campane e delle strutture che le sostengono. Una decina di giorni fa si sono conclusi i lavori all’interno della cella campanaria e la scorsa settimana è stato montato il nuovo castello in acciaio, certificato e ammortizzato, pensato per garantire sicurezza e durata nel tempo.

Dalla discesa a gennaio al ritorno in quota

Il lavoro per il ritorno in quota delle campane, iniziato in mattinata con la più piccola, durerà qualche giorno, completando così il ciclo iniziato a gennaio con la loro discesa. Nei prossimi giorni saranno effettuate le ultime verifiche tecniche e la taratura del suono, prima di restituire alla comunità un campanile pienamente funzionante.

Il progetto sul campanile di Uboldo, firmato dall’architetto Carlo Mariani ed eseguito sotto la direzione dell’architetto Francesca Pozzoli, ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 80.000 euro dalla Fondazione Cariplo. Costerà però in totale 470mila euro, cosicché per la parte mancante è stata lanciata dal parroco una gara di solidarietà tra i fedeli. Il costo complessivo riguarda tutto l’intervento sul campanile, quindi anche i lavori del “lotto 3” che inizieranno una volta terminato il monitoraggio del comportamento statico dei lavori già effettuati.