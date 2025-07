Le rubano il computer a Solbiate Olona, l’appello ai ladri: “In quel PC c’era un pezzo della mia anima”

Buongiorno,

giovedì scorso mentre mi trovavo presso il Golf Club Le Robinie mi è stato sottratto dalla macchina il pc aziendale. Scrivo questa lettera nella speranza che il ladro possa leggere in qualche modo quanto questo suo gesto abbia gettato una persona nella disperazione più profonda oltre ad averle creato dei grossi problemi di lavoro. Non era solo un pc, peraltro nemmeno di ultimo modello, non valeva nemmeno 300 euro, era l’archivio storico di una vita di lavoro, inoltre erano contenute le uniche foto di mio papà scomparso da qualche anno.

Scrivo queste parole con un misto di rabbia, tristezza e un profondo senso di vuoto. Era più di un semplice strumento, era il mio compagno di lavoro, il custode dei miei pensieri, il regista della mia attività creativa e lavorativa. Era lì, sulla mia scrivania, sempre pronto a rispondere alle mie chiamate, che fossero per lavoro, per svago, o per sogni ad occhi aperti, sempre pronto a recuperare in qualche meandro informazioni che i colleghi mi chiedevano perché sapevano che dal punto di vista lavorativo ero e sono un pò un’accumulatrice seriale, non butto alcuna comunicazione, nemmeno quelle che apparentemente sembrano banali e inutili, tutto può servire e magari un giorno quell’informazione si incastrerà alla perfezione in un contesto come il pezzo di un puzzle

Abbiamo condiviso ore di lavoro intenso e persino qualche litigio con clienti e colleghi quando i tuoi tempi di risposta si facevano troppo lunghi. Ma nonostante tutto, eravamo una squadra.

Ora questo pc mi è stato rubato e questo ha creato un buco nero nel mio spazio vitale. Mi sento smarrita, privato di un pezzo di me stessa e anche violata perché in quel pc era contenuto un pezzo di anima. Un furto, un colpo basso che ha spezzato qualcosa di più di un semplice oggetto, ha spezzato anche la mia fiducia nelle persone e da persona attiva nella comunità non mi vergogno di dirlo. Sul sedile della mia macchina c’era una divisa che il ladro ha visto sicuramente ma questo non gli ha impedito di portare via il mio strumento di lavoro. A che serve aiutare gli altri se ottieni in cambio solo odio ? se le persone godono a metterti in ginocchio ?



Spero che il ladro possa leggere queste parole e restituirmi il maltolto, anche solo per darmi la possibilità di fare un back up e poi può riprendersi il pc, poco mi importa, spero che ovunque sia riesca a leggere queste mie parole, non mi importa sapere chi è, non voglio fare denunce, voglio solo recuperare parte della mia vita, spero legga e lo consegni in redazione a voi oppure al Bar Lucy a Legnano dove è stata rinvenuta la custodia vuota.

Con un groppo in gola e una disperazione senza pari vi chiedo di pubblicare questa mia

Cordiali saluti

Sara Non riesco a capire come qualcuno possa privare un’altra persona di ciò che gli appartiene, di qualcosa che è stato guadagnato con fatica e che custodisce ricordi e progetti e il lavoro di una vita. L’ingiustizia di questo atto mi lascia amareggiata e impotente., anche solo per darmi la possibilità di fare un back up e poi può riprendersi il pc, poco mi importa, spero che ovunque sia riesca a leggere queste mie parole, non mi importa sapere chi è, non voglio fare denunce,Con un groppo in gola e una disperazione senza pari vi chiedo di pubblicare questa mia

La community di VareseNews Loro ne fanno già parte