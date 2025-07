Leonelli: “Camminare è un atto rivoluzionario”. Così il Cammino dell’Unione trasforma borghi e comunità

Camminare può essere un gesto politico. Non nel senso retorico del termine, ma nella sua accezione più profonda: quella che ha a che fare con la cura della comunità, con l’ascolto dei territori, con l’arte – sempre più rara – di tenere insieme. Lo sa bene Giuseppe “Leo” Leonelli, che sarà ospite giovedì 24 luglio alle 21.00 a Materia Spazio Libero (prenota QUI il tuo posto) per raccontare il Cammino dell’Unione, il percorso ideato insieme a Federica Bergonzini, che attraversa l’Emilia e che, nel giro di pochi anni, è diventato molto più di una semplice esperienza escursionistica.

«Il desiderio di dare al cammino una valenza collettiva e sociale è nato insieme all’idea stessa del percorso – racconta Leonelli -. Con Federica ci siamo trovati fin da subito d’accordo nel pensare il Cammino dell’Unione come uno strumento per far incontrare le persone, per valorizzare i borghi, per portare vita dove lo spopolamento ha lasciato vuoti».

La lentezza, in questo contesto, non è solo una scelta logistica ma una postura esistenziale: «In un’epoca dove tutto accelera, il camminare ti riporta a una dimensione più naturale, più autentica. È un ritorno alla velocità per cui siamo stati pensati come esseri umani. E camminare con uno zaino – portando con sé solo l’essenziale – è un messaggio implicito che passa anche a chi ti osserva dai paesi: si innescano domande, riflessioni, e spesso anche dialoghi che lasciano il segno».

C’è poi un altro livello di impatto, quello economico, meno visibile ma tutt’altro che secondario. «Quando un cammino attraversa piccoli centri e non solo le città “famose”, può davvero contribuire alla rinascita di quei luoghi. La speranza – mia e di Federica – è che, nel tempo, possano riaprire le botteghe, le osterie, i negozi che un tempo rappresentavano il cuore pulsante dei borghi. E i segnali ci sono: ristoratori e albergatori ci raccontano con entusiasmo di come i viandanti siano diventati un volano anche per nuove progettualità».

Ma tra tutti i volti, le storie e i paesaggi incontrati lungo la strada, ce n’è uno che continua a commuovere: «Quando un camminatore – ignaro che io sia tra gli ideatori – mi racconta, magari con occhi accesi, l’esperienza positiva vissuta sul Cammino dell’Unione, io mi emoziono. Perché è lì che capisci che l’idea iniziale ha preso forma e cammina davvero, con le gambe degli altri».

I numeri, del resto, parlano chiaro: dalle 547 credenziali distribuite nel 2022 si è passati alle oltre 600 del 2023, fino a 670 nel 2024. E quest’anno, già a metà giugno, il conteggio aveva raggiunto quota 600.

Il Cammino dell’Unione, del resto, si può percorrere tutto l’anno, neve permettendo. C’è chi l’ha scelto anche per festeggiare Capodanno. Ma la vera domanda è: perché farlo?

«Perché camminare è un atto rivoluzionario. Ti riporta a te stesso, ti spoglia del superfluo e ti restituisce il contatto con ciò che conta davvero. E il Cammino dell’Unione ha una sua energia particolare. È frizzante, come il Lambrusco che lo attraversa – non a caso lo abbiamo eletto nostro vino simbolo. È un cammino che lascia il segno. E che, passo dopo passo, costruisce comunità».

Leonelli sarà ospite a Materia Spazio Libero giovedì 24 luglio alle ore 21.00 per raccontare la nascita, lo sviluppo e il significato del Cammino dell’Unione.

Ingresso gratuito.