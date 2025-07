Liquidi di nuovo ammessi nel bagaglio a mano: la svolta attesa negli aeroporti europei

Addio alla regola dei 100 millilitri: nei prossimi mesi i passeggeri che viaggeranno dagli aeroporti europei potrebbero tornare a portare in cabina profumi, alcolici e bottiglie senza doverli travasare in mini-contenitori. La decisione è legata alla riattivazione dei nuovi scanner di sicurezza, già sperimentati in passato ma sospesi lo scorso anno per motivi tecnici.

Via libera previsto entro l’estate

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ok definitivo potrebbe arrivare tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, in tempo per i grandi flussi delle vacanze estive. Prima però servirà il semaforo verde da parte della Conferenza europea dell’aviazione civile, che sta ultimando i test sull’algoritmo aggiornato necessario al funzionamento delle apparecchiature.

Perché la misura era stata sospesa

Gli scanner capaci di analizzare i liquidi erano già stati introdotti in alcuni scali per facilitare i controlli e ridurre le code, ma la loro attivazione era stata interrotta in via precauzionale. Ora, con la revisione tecnica conclusa, si punta a una riapertura che uniformerà le regole in gran parte dell’Unione Europea.

Cosa cambierà per i passeggeri

Se la decisione sarà confermata, i viaggiatori non dovranno più separare liquidi e creme dal resto del bagaglio e potranno portarli senza il limite dei 100 millilitri. Un cambiamento che promette di velocizzare le procedure e semplificare la preparazione delle valigie.