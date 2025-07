L’Italia under 20 è in semifinale trascinata da uno scatenato Elisee Assui

Un grande Elisee Assui, autore di 22 punti e tanto altro, trascina l’Italia alle semifinali dei campionati Europei under 20 di basket in corso a Creta. L’ala della Openjobmetis è decisiva nel successo in rimonta degli azzurri (80-89) su Israele, squadra che nelle ultime edizioni è sempre stata tra le protagoniste del torneo.

Assui, classe 2006 e confermato in biancorosso per la prossima stagione, ha chiuso l’incontro con 5/7 da 2, 1/7 da 3 e 7/8 in lunetta con anche 4 rimbalzi e 4 assist: una prova “totale” cui gli azzurri hanno affiancato quelle valide di Torresan (14 punti con 3/5 da 3), Trucchetti (12 e 5 assist) e Ferrari (11 con 5 rimbalzi).

La squadra di coach Alessandro Rossi ha perso terreno nella prima metà di gara (53-39) ma nel terzo periodo ha risposto con un break di 28-15 all’analogo parziale israeliano del secondo quarto. Tutto si è quindi deciso nell’ultima frazione in cui però l’Italia ha dilagato (25-9) guadagnando una semifinale europea che mancava tra gli U20 dal 2013, anno in cui la Nazionale vinse l’oro.

Il destino di Assui e compagni si compirà quindi sabato, giornata della semifinale contro la vincente del match tra Spagna e Serbia mentre venerdì è previsto un giorno di riposo per le “magnifiche quattro” che si contenderanno il titolo europeo.