Lite in magazzino, uomo ferito da arma da taglio nella zona industriale di Origgio

Un uomo di 53 anni è rimasto ferito a Origgio, nella zona industriale: secondo le prime informazioni sarebbe stato ferito con un’arma da taglio. (Foto d’archivio)

L’allarme è scattato alle 16.40 in Largo Boccioni, alla rotonda che divide le due diverse aree industriali del paese del Nord Milano: è accaduto all’interno di un magazzino di logistica.

Sul posto i Carabinieri di Saronno dai militari.

Secondo quanto ricostruito si sarebbe trattato di un litigio tra un autista e un lavoratore, sfociato in un’aggressione violenta con un cutter.

Immediato l’arrivo dei soccorsi medici con un’ambulanza dell’Sos Uboldo e l’ automedica in “codice rosso”, vale a dire per un ferito grave: l’uomo è stato medicato, stabilizzato e trasferito in ospedale a Saronno in “codice giallo”, quindi con lesioni ma non in immediato pericolo di vita.