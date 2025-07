Locarnese, cittadino svizzero arrestato per presunti atti sessuali con minori

Il Ministero pubblico ha reso noto di aver aperto un procedimento penale nei confronti di un cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. L’uomo, fermato il 22 luglio 2025, è indagato per atti sessuali con fanciulli.

Arresto e conferma della misura cautelare

Dopo l’interrogatorio, il Procuratore pubblico Luca Losa ha disposto l’arresto del sospettato. La misura restrittiva è stata successivamente confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

Indagini in corso

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità dell’indagato o sulle circostanze dei fatti contestati, per tutelare sia l’inchiesta sia le persone coinvolte. Le indagini sono tuttora in corso e la presunzione di innocenza è garantita fino a eventuale sentenza definitiva.