L’organista Alessio Corti alla Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero

Prosegue con un appuntamento di grande prestigio la 51^ Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero: sabato 12 luglio 2025, alle ore 21.00, la Collegiata di San Vittore ospiterà il concerto dell’organista Alessio Corti, tra i più autorevoli esponenti dell’arte organistica. Il secondo appuntamento della rassegna estiva si presenta come una vera e propria esplorazione del repertorio organistico europeo, un caleidoscopio sonoro che attraversa latitudini, secoli e linguaggi musicali diversi. Il protagonista sarà l’antico organo della Collegiata, che in questa serata verrà affidato a mani esperte per svelare la sua voce nelle molteplici sfaccettature stilistiche e timbriche. La serata si aprirà con tre brani di scuola iberica – Elías, De Sola e Bruna – rappresentanti della tradizione organistica spagnola del XVII secolo, caratterizzata da registri coloristici e scrittura idiomatica.

A seguire, la virtuosistica Toccata Septima di Muffat e le Partite in la minore di Zipoli segnano un passaggio alla musica barocca mitteleuropea e all’eredità italiana nei territori coloniali del Sud America. Il programma continua con il Praeludium et Fuga di Bach, esempio perfetto della grande arte contrappuntistica luterana, per poi approdare all’Ottocento italiano con brani di Ponchielli, Padre Davide da Bergamo e Petrali, testimoni di una stagione ricca e poco frequentata dell’organo romantico italiano.

La Stagione Musicale della Canonica, giunta quest’anno alla sua 51^ edizione, è diretta dal Maestro Fabio Bagatin. Da oltre mezzo secolo rappresenta un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della musica colta, con una programmazione che unisce rigore, qualità e bellezza. Il concerto del 12 luglio fa parte della rassegna “Nuovi Orizzonti Sonori” ed è realizzato in collaborazione con la stagione “Antichi Organi patrimonio d’Europa”, con il contributo del Comune di Brezzo di Bedero, la collaborazione dell’Associazione Casa Paolo, il sostegno di Grand Luino e il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: www.musicaincanonica.it