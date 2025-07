L’ortopedia di Luino si affida a specialisti in libera professione e a specializzandi per aumentare l’attività

Sono entrati in servizio a Luino 3 dei 4 nuovi ortopedici libero professionisti annunciati.

Nel dettaglio, dei quattro ortopedici in arrivo, due, il dottor Marco Calamita e il dottor Gary Gambassi, provengono da Milano. Il dottor Calamita, in particolare, è specializzato anche in microchirurgia della mano. C’è poi il dottor Pietro Bica che arriva da Palermo ed entrerà in servizio sabato 19 luglio, e il dottor Alessandro Paladini Molgora, già ortopedico in servizio ad Angera, in quiescenza e disponibile per 18 ore settimanali al Confalonieri.

I quattro ortopedici si affiancano al primario Massimo Masola, ai due specialisti già in servizio a Luino come liberi professionisti e ai 3 specializzandi dell’Istituto Gaetano Pini che proseguono il loro percorso di formazione supportando l’attività della struttura luinese.

Il reparto, dunque, può contare solo su personale in libera professione o in formazione proveniente da Milano ( e non dall’Insubria) coordinato dall’unico strutturato che è il primario.

«L’entrata in servizio di questi rinforzi ci offre l’opportunità di riorganizzare l’attività ortopedica dell’Alto Verbano – spiega la dott.ssa Anna Iadini, direttore medico dei presidi territoriali – potenziando tutti gli ambiti dell’assistenza, dall’attività chirurgica a quella ambulatoriale, con l’obiettivo realistico di attivare nel medio periodo un programma di week surgery, ripristinando così anche la degenza ortopedica. A questo proposito, insieme al Dott. Masola, stiamo stilando il progetto che scandisce i passi che devono portare a questo obiettivo, a cui teniamo moltissimo».

In attesa di realizzare la week surgery, l’evoluzione in corso, che dovrebbe concretizzarsi già da settembre, porterebbe il programma chirurgico da due sedute operatorie settimanali, di cui una di BIC (Bassa Intensità Chirurgica), a due sedute di Day Surgery, premessa per il passaggio verso il ripristino degli interventi in regime di degenza ordinaria.