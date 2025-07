Lugano si prepara per le celebrazioni della Festa Nazionale Svizzera

Il 1° agosto si avvicina e a Lugano sono in corso i preparativi per celebrare al meglio la Festa Nazionale Svizzera. Pronto un programma ricco di eventi che coinvolgeranno tutta la città e saranno aperti alla partecipazione di residenti e visitatori.

La giornata inizierà alle 6:00 con il tradizionale suono della diana dei Tamburini Luganesi nel centro cittadino. Alle 10:15, le Autorità comunali si ritroveranno davanti a Palazzo Civico in Piazza della Riforma, per poi dirigersi a piedi verso Piazza Indipendenza. Alle 10:30, sarà posata la corona di alloro sull’obelisco dell’Indipendenza per rendere omaggio alla storia di Lugano. Successivamente, alle 11:00, la Filarmonica di Castagnola terrà un concerto nel Patio di Palazzo Civico.

Il pomeriggio culminerà con il corteo serale che partirà alle 20:30 da Via Nassa, attraversando Piazza Battaglini, Riva Vela, Rivetta Tell, Via Canova, e Piazza Manzoni, per arrivare in Piazza della Riforma. Il corteo sarà accompagnato dalla Polizia Comunale, dalla Polizia Cantonale, dal Corpo dei Volontari Luganesi e dalle Autorità cittadine, insieme a numerosi enti e associazioni. Alle 21:15, il Municipale di Lugano, Raoul Ghisletta, terrà un’allocuzione, seguita dal concerto della Civica Filarmonica di Lugano alle 21:45.

Il gran finale della giornata sarà rappresentato dallo spettacolo di fuochi d’artificio che illumineranno il golfo di Lugano a partire dalle 22:30. Lo spettacolo pirotecnico, che avrà come tema “Scintille di gioia”, è stato pensato per offrire uno spettacolo indimenticabile. La Pirotecnica Sagl di Colombo, incaricata dello show, si impegna a minimizzare l’impatto ambientale e il rumore, utilizzando materiali biodegradabili al 100% per i fuochi.

Se le condizioni meteo non dovessero essere favorevoli, lo spettacolo sarà rinviato al giorno successivo e il programma potrebbe subire modifiche. Gli aggiornamenti verranno comunicati tramite i media e l’ufficio informazioni di Lugano Region (+41 58 220 65 00).

Inoltre, la serata sarà animata dalla Lüganiga band, che terrà due concerti in Piazza Manzoni: uno alle 18:00 e uno al termine dei fuochi d’artificio.

Per chi desidera assistere allo spettacolo pirotecnico dal lago, la Società Navigazione Lago di Lugano ha organizzato battelli-tribuna. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, con maggiori dettagli disponibili sul sito www.biglietteria.ch.

Per garantire il massimo comfort ai cittadini e ai visitatori, il servizio pubblico di trasporto sarà attivo fino a tardi, con potenziamento delle corse serali e estensione del servizio della funicolare Lugano-Stazione fino all’01:15.

INFO

Animazioni gastronomiche

Le animazioni gastronomiche sul lungolago cittadino verranno offerte in diversi luoghi: Giovedì 31 luglio

17:00–01:00 | Piazza Battaglini Grottino DNA Bianconero & Events HCL Venerdì 1° agosto

10:30–01:00 | Rivetta Tell Grottino FotoClubLugano

12:00–01:00 | Piazza Manzoni Grottino dell’Associazione Carnevale Lugano 17:00–23:30 | Piazza Rezzonico Grottino della Società Federale Ginnastica Lugano 17:00–00:00 | Piazza Battaglini Grottino DNA Bianconero & Events HCL 18:00–00:00 | Piazza Luini Grottino del Gruppo Feste San Pietro Pambio Sabato 2 agosto

17:00–00:00 | Piazza Manzoni Grottino dell’Associazione Carnevale Lugano

Festa Nazionale nei Quartieri

Giovedì 31 luglio

18:00–01:00 | Parco Giochi, Carabbia Aspettando il 1° di agosto Venerdì 1° agosto

10:00–02:00 | Piazza, Piandera Festa Nazionale

18:30–00:00 | Piazza della Chiesa, Carona Festa Nazionale

Servizio pubblico

Linee Bus TPL:

Lugano Centro: servizio come da orario ufficiale (corse ogni 15 min. anche nei giorni festivi)

Vetture di supplemento: le corse serali delle linee principali saranno potenziate con vetture di supplemento

Linee 1 e 4: tutte le corse in partenza da Lugano centro, hanno come capolinea la fermata “Lugano, Belvedere”

Funicolare Lugano-Stazione:

Il servizio viene esteso fino alle ore 01:15 (del 02.08.2024)

FLP:

Nella serata sono previste corse ogni 30 minuti, da Ponte Tresa e da Lugano, e corse supplementari in partenza da Ponte Tresa alle ore 00:39 e da Lugano alle ore 01:43, con arrivo a Ponte Tresa alle ore 02:09.

Funicolare Monte Brè:

Le corse sono programmate fino alle ore 23:15.

Indicazioni della Polizia della Città di Lugano

Il lungolago, dalla rotonda LAC sino a Piazza Castello, resterà chiuso dalle ore 18:00 di venerdì 1° agosto alle ore 01:30 di sabato 2 agosto. È inoltre prevista la chiusura di Via Magatti, Via Albrizzi, Via della Posta e Via Nizzola, dalle 18:00 di venerdì 1° agosto alle 00:30 di sabato 02 agosto, per permettere il rituale corteo istituzionale. Si raccomanda l’uso dei mezzi pubblici o dei taxi per recarsi in città.

Per chi non potesse usare il trasporto pubblico vi sono le seguenti possibilità di parcheggio: • Per chi proviene dall’uscita autostradale Lugano-Sud e da Ponte Tresa lungo Via Riva: P+R Fornaci, Autosilo LAC, parcheggio Via Maraini/Via Tassino, Autosilo Motta, P+R FFS;

Per chi proviene da Ponte Tresa lungo Via Sorengo e dall’uscita autostradale Lugano-Nord lungo Via Besso: Autosilo Balestra, Autosilo Piazza Castello, Parcheggi al Lido, al Campo Marzio e Sterrato Gerra (entrata da Via Ciani);

Per chi proviene da Massagno lungo Via San Gottardo: P+R FFS Nord e Parcheggio allo Sterrato Gerra (entrata da Via Ciani)

Per chi proviene da Canobbio e dalla Galleria Vedeggio-Cassarate: Parcheggio allo Sterrato Gerra (entrata da Via Ciani)

Per chi proviene da Pregassona, Viganello e Gandria: Parcheggi al Campo Marzio e Sterrato Gerra (entrata da Via Ciani).

Per avere informazioni in tempo reale sulle disponibilità delle aree di parcheggio, si invita l’utenza a visualizzare il sito: https://www.lugano.ch/vivere-lugano/muoversi-lugano/posteggi.html

Si raccomanda di non posteggiare intralciando la normale viabilità. Saranno sanzionati i veicoli: sui marciapiedi, sulle linee vietanti la fermata, sui passaggi pedonali e sulle linee pre pedonali, nelle aree d’intersezione, nella zona pedonale e davanti ad edifici e accessi altrui. Nei casi gravi si procederà con la rimozione forzata.

La Polizia sarà inoltre presente nei luoghi di maggiore aggregazione in Centro e disponibile per ogni necessità.

Al fine di evitare borseggi, si consiglia vivamente inoltre di:

tenere la propria borsa porta documenti/oggetti a tracolla ed accertarsi che la stessa sia chiusa;

comunicare o segnalare subito alla polizia ogni fatto particolare, anche se può sembrare di scarsa importanza;

se si assiste a un episodio che richiede l’intervento della polizia, non allontanarsi, la testimonianza può essere preziosa.

Prevenzione incidenti della circolazione

Si ricorda all’utenza che le norme della circolazione stradale sono severe nei confronti dei conducenti che non le rispettano, si raccomanda pertanto di non mettersi alla guida con tassi alcolemici non consentiti. L’utilizzo di apparecchi elettronici durante la guida è proibito, in special modo con l’intento di riprendere gli spettacoli pirotecnici. Questo comporta una segnalazione all’ufficio giuridico della circolazione di Camorino, con relativa sanzione.

Rinvio dei fuochi

Qualora lo spettacolo pirotecnico dovesse essere rinviato, lo stesso avrà luogo la sera del 2 agosto 2025