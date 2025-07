Luigi Zocchi festeggia 75 anni tra gli affetti, la politica e… il suo cavallo

(Foto Lorena Botta)

Un compleanno importante, per un anno speciale. Luigi Zocchi ha spento 75 candeline nelle splendide sale di Villa Panza, a Varese, insieme alla sua famiglia, agli amici di sempre, ai farmacisti di Federfarma, ai politici amici, ai rappresentanti dei tanti mondi che attraversa con la sua instancabile energia.

La serata, elegante ma calorosa, ha suggellato un vero annus mirabilis per Zocchi, farmacista e titolare di una nota farmacia a Ponte Tresa nonchè presidente di Federfarma Varese, consigliere regionale per Fratelli d’Italia, dopo essere stato consigliere comunale a Varese, e infine, ultimo ma non ultimo, proprietario di un cavallo da corsa. Per questo tra gli invitati si sono intrecciati volti e storie diverse: tra cui si poteva riconoscere l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, al politico, europarlamentare e già vicepresidente di Regione Lombardia Mario Mantovani, fino al segretario cittadino di Fratelli d’Italia Enrico Argentiero, tutti uniti nell’abbracciare un protagonista instancabile della vita pubblica e privata varesina.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale, la presenza della moglie, delle figlie e delle adorate nipotine. Ma uno dei momenti più curiosi della serata è arrivato quando Zocchi ha voluto ricordare un “ospite assente” molto particolare: «Un caro amico che non può essere qui, ma è importante per tutti noi. Anche perché ha pagato il conto della festa!». Con una battuta che ha strappato più di una risata, il festeggiato ha voluto così omaggiare Amonet, il suo amato cavallo, protagonista silenzioso di molte recenti soddisfazioni sportive. Assente giustificato per ovvi motivi («Ha quattro zampe, non ha potuto partecipare» ha scherzato Zocchi), era però ben rappresentato dal suo allenatore, Marco Gonnelli, presente tra gli ospiti. A lui è stato dedicato un video che l’ha visto trionfare in diverse gare.