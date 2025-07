L’avventura con la divisa della polizia di Stato è cominciata qualche annetto fa, nel 1986: stesso sorriso di allora, qualche capello bianco in più, oggi, 31 luglio, è l’ultimo giorno di lavoro del commissario Mirco Barban, capo delle Volanti di Varese.

Sessant’anni, appunto da quasi 40 anni in Polizia, un percorso professionale invidiabile sul piano dei risultati e dell’esperienza: alla squadra Mobile dal 1996 fino al 2015, poi all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, le Volanti, di cui è oggi il responsabile.

Lavoro delicato perché le «pantere» sono il primo contatto dell’istituzione col cittadino, il pronto intervento che arriva quando c’è bisogno. Pratiche risolte sempre con quel modo di fare che trasmette calma e competenza.

E adesso? «Da domani mi dedicherò alle mie principali passioni. Che sono i nipoti, e l’altra «squadra», quella da allenare: Barban è difatti da anni impegnato sul fronte sportivo come coach di calcio giovanile.

(nella foto, il commissario Mirco Barban in una delle sue ultime giornate di lavoro, in tribunale a Varese)