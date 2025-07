Lunedi 14 luglio riapre il transito sulla Laveno Mombello – Cittiglio dopo i lavori di adeguamento per Alptransit

Lunedì sarà una giornata storica per gli abitanti di Laveno, ma anche pe ri numerosi residenti delle valli e dei turisti, che finalmente vedranno la riapertura del collegamento tra Laveno attraverso la strada provinciale 394 con il comune di Cittiglio chiuso dal febbraio 2024.

Dopo quasi due anni dall’inizio dei lavori, l’area interessata dalla costruzione del sottopasso Alptransit vive un momento cruciale per il suo percorso: «Nel corso della giornata di lunedì verrà riaperto il collegamento verso Cittiglio», sottolinea Fabio Passera, delegato provinciale alla viabilità.«I lavori proseguiranno fino a settembre fuori della sede stradale con la messa in sicurezza della strada che però non impatteranno con la viabilità delle auto».



Passaggio a livello: nodo ancora aperto

Il passaggio a livello di via Garibaldi, intanto, rimane chiuso. «È disattivato da mercoledì, perché si è dovuto asfaltare l’area dell’isola rotonda e non si poteva far passare le auto. Ora è bloccato con dei New Jersey in cemento, quindi tecnicamente se un domani si decidesse di riaprirlo, basterebbe rimuoverli con una ruspa».

Ma sul futuro del passaggio a livello la questione è ancora aperta: «È il pomo della discordia. Il sindaco di Laveno vorrebbe riaprirlo, ma la cosa non era prevista dall’accordo del 2018, che la Provincia sta portando a termine. Se verranno proposte modifiche, andranno concordate con tutti i soggetti coinvolti. Non ci metteremo certo contro il Comune, ma ad oggi il progetto va avanti così com’è stato approvato».

Intanto, anche se non alle auto, il passaggio a livello rimane aperto a pedoni, biciclette e motocicli: «Quando passa il treno, le sbarre si abbassano. Ma negli altri momenti, chi è a piedi, in bici o in moto può attraversare regolarmente».