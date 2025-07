Lunedì 6 agosto lavori stradali in via Stampa Soncino a Saronno

Il Comune di Saronno avvisa che lunedì 4 agosto dalle 8.00 alle 18.00, via Stampa Soncino civico 6 (tratto di strada compreso tra via Quattro Novembre e via Marconi) sarà adibita ad area di cantiere poiché interessata da uno scavo per nuovo allacciamento alla rete idrica.

Per garantire la sicurezza e la progressione dei lavori, saranno applicate le seguenti disposizioni:

Divieto di sosta, su entrambi i civici, con rimozione forzata

Restringimento della carreggiata

Chi percorre via Cesati all’intersezione con via Quattro Novembre avrà l’obbligo di svolta a destra in direzione via Milano eccetto il transito locale.