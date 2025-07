Lunedì a Castellanza l’ultimo saluto a Davide Gorla, il commerciante ucciso nel suo negozio a Busto

Si svolgeranno lunedì 7 luglio nella chiesa parrocchiale di San Giulio a Castellanza le esequie di Davide Gorla, il commerciante di 64 anni ucciso brutalmente nel suo negozio di Busto Arsizio esattamente una settimana fa. La comunità cittadina si stringerà attorno ai famigliari alle 14,30 mentre il rosario sarà anticipato a venerdì 4 luglio alle 20,45.

Si prevede una massiccia affluenza di persone per l’ultimo saluto. Davide, infatti, era molto noto a Castellanza dove era nato e cresciuto e dove ha lasciato un bel ricordo in tantissimi castellanzesi che lo conoscevano anche per il suo attivismo nella comunità parrocchiale, a Busto Arsizio dove ha lavorato per quasi 30 anni come commesso prima e come proprietario della cartoleria Lineacontinua nella corte di via Milano 4 e infine a Rescaldina dove viveva da qualche anno.

In questo momento c’è un uomo in carcere con l’accusa di averlo ucciso. È Emanuele Mirti, un uomo di 50 anni che viveva in affitto proprio nella casa di Davide Gorla. Secondo gli investigatori lo avrebbe ucciso per motivi economici legati ad un debito che il presunto omicida aveva maturato nei confronti della vittima.