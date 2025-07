Lunedì da star ai Giardini Estensi: alla consolle Ricky Le Roy e Massimino Lippoli

(Foto di BoomerMimmo da Oggi nel varesotto)

La musica house e l’energia della grande club culture italiana hanno conquistato i Giardini Estensi di Varese nella serata di lunedì 28 luglio. Sul palco del Chiosco dei Giardini Livellanza, trasformato per l’occasione in una dancefloor a cielo aperto, sono saliti due nomi leggendari del panorama musicale: Ricky Le Roy e Massimino Lippoli.

La serata, inserita nel ciclo di eventi estivi “Monday is the New Saturday” ha visto protagonisti due DJ che hanno fatto la storia della House e della Techno italiana.

Ricky Le Roy è DJ, producer e remixer che negli studi Media Records ha prodotto alcune hit, come “First Mission”, “Tunnel”, “Red Moon”, il brano techno-trance “European Journey”, l’arabeggiante “Tuareg”. Ha iniziato la sua carriera come DJ nella consolle dell’Imperiale di Tirrenia, uno dei locali che hanno fatto la storia della techno in Italia. Massimino Lippoli è una figura storica della scena dance italiana. Nato nel 1960 a Milano, ha iniziato la sua carriera nei club milanesi e agli inizi degli anni ’80 ha conquistato notorietà al Byblos di Riccione. Ha prodotto “Sueno Latino”, uno dei dischi più importanti sia per originalità che per interesse da parte degli addetti, tanto da essere un must ancora oggi. Ha ricevuto il Disco d’Oro come miglior DJ 1989/90 e si è esibito in club internazionali come Ministry of Sound, Pacha, Amnesia e Space.

A fare da cornice, l’entusiasmo del pubblico varesino e la partecipazione del collettivo locale 4SeasonCollapse,