L’università Liuc lancia “ReAds”: un concorso per riscoprire i video che hanno fatto la storia delle aziende

Un’iniziativa inedita che unisce la memoria del passato industriale alla creatività della comunicazione d’azienda. L’Archivio del Cinema industriale e della Comunicazione d’Impresa dell’Università Liuc, in collaborazione con Archivio Storico – Biblioteca Confindustria e BiblHuB Sapienza, lancia la prima edizione di ReAds, un concorso nazionale dedicato ai filmati aziendali prodotti prima del 1995.

Valorizzare la memoria delle imprese attraverso i video storici

L’obiettivo del concorso è riportare alla luce materiali promozionali, formativi o documentari realizzati dalle aziende italiane – attive o non più operative – e spesso dimenticati. I video selezionati entreranno a far parte della Mediateca dell’Archivio e verranno utilizzati in iniziative culturali e didattiche.

«Con ReAds – spiega Daniele Pozzi, direttore dell’Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’Impresa – Università Liuc – abbiamo voluto creare uno strumento per riportare l’attenzione su una parte poco esplorata della comunicazione d’impresa: spot pubblicitari, documentari industriali, filmati formativi o promozionali che hanno perso la loro utilità pratica originale ma che sono oggi importanti documenti culturali».

Tre categorie in concorso

Il bando prevede tre sezioni:

Video iconici, che meglio raccontano il contesto storico e culturale dell’epoca di produzione;

Video divertenti, capaci di suscitare sorpresa o ilarità, anche involontaria, selezionati tramite votazione online;

Video efficaci, dedicati ai contenuti più persuasivi e immediati dal punto di vista comunicativo.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita. I filmati possono essere candidati tramite un form online indicando titolo, anno, contesto e categoria. Dopo la valutazione, i partecipanti riceveranno un link per caricare i video. È possibile iscrivere più filmati.

La cerimonia di premiazione è prevista tra novembre e dicembre 2025 all’Università Liuc di Castellanza e vedrà protagonisti i tre finalisti di ogni categoria.

Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito cinemaindustriale.liuc.it, oppure scrivere una mail all’indirizzo cinemaindustriale@liuc.it