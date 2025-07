Malpensa potenzia la sua offerta internazionale con il nuovo volo di Wizz Air per Londra Luton

Wizz Air annuncia l’introduzione di una nuova rotta diretta da Milano Malpensa a Londra Luton, rafforzando ulteriormente la connettività tra la Lombardia e il Regno Unito. Il nuovo volo, che partirà il 26 ottobre 2025, avrà una frequenza giornaliera con una doppia frequenza nei giorni di punta (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica).

Il nuovo collegamento arriva a poche settimane dal quinto anniversario della base di Wizz Air a Milano Malpensa, dove la compagnia ha trasportato oltre 12,5 milioni di passeggeri dal 2020, consolidandosi come uno dei principali attori del mercato aereo del Nord Italia.

Malpensa: una base sempre più strategica per Wizz Air

Lo scalo milanese di Malpensa si conferma come uno dei principali hub di Wizz Air in Italia, non solo per i voli turistici, ma anche per quelli business. Nei primi sette mesi del 2025, la compagnia ha operato oltre 10.000 voli da e per Malpensa, trasportando più di 2 milioni di passeggeri e registrando un tasso di puntualità in continuo miglioramento, con un incremento del 23% rispetto allo scorso anno.

Inoltre, Wizz Air sta intensificando le sue operazioni sullo scalo milanese, con una flotta composta da 8 Airbus A321neo, modelli all’avanguardia che offrono maggiore efficienza e comfort. Nel corso della stagione estiva 2025, la compagnia opera ben 39 rotte verso 23 paesi, consolidando la sua posizione nel panorama europeo e internazionale.