Maltempo: cinquanta persone evacuate in provincia di Sondrio

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso nella provincia di Sondrio, duramente colpita nel tardo pomeriggio di ieri, 30 giugno, da una violenta ondata di maltempo che ha interessato in particolare la zona della Valdisotto.

A seguito degli smottamenti e degli allagamenti, cinquanta persone sono state evacuate dalle frazioni di Tola e Aquilone. Sul posto sono attualmente impegnati oltre cinquanta vigili del fuoco con ventiquattro automezzi, tra cui i mezzi speciali del nucleo G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale) dotati di escavatori e attrezzature per il movimento terra.

Diversi smottamenti hanno provocato l’interruzione della viabilità locale e danni a edifici residenziali e fabbricati. È stata allestita l’Unità di Comando Locale (UCL) per coordinare le attività di soccorso sul posto.

In supporto alle squadre di Sondrio, sono intervenuti rinforzi dai comandi provinciali di Lecco, Como, Brescia e Bergamo. È inoltre presente un funzionario tecnico del comando di Lecco per supportare il coordinamento delle operazioni di soccorso.

Il maltempo ha colpito incidentalmente anche il Varesotto. Nel tardo pomeriggio di lunedì sono caduti diversi alberi tra Gorla Minore e Gorla Maggiore, per via di un forte temporale: le piante sono state rimosse sulle sedi stradali e la viabilità ripristinata.