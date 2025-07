“Mamma Maria, here I go again”: ancora tutto esaurito a Materia con “DoveSiCanta”

Come smettere di cantare soltanto sotto la doccia? Partecipando a Dove si Canta, la serata di coro improvvisato a Materia.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal debutto dello scorso giugno, con l’interpretazione corale di Volevo essere un duro di Lucio Corsi, anche quella di venerdì 11 luglio è stata un momento di gioia. Anche ieri sera, infatti, più di cento persone si sono ritrovate nell’agorà di Materia per cantare “senza palco e senza pubblico”: questa la formula vincente, ideata da Sole Voci, che mette d’accordo proprio tutti, grandi e piccini.

(l’esibizione di giugno)

Per partecipare non è infatti necessaria nessuna conoscenza musicale tecnica, ma solo tanta voglia di cantare e di divertirsi. Il format proposto dall’associazione varesina sta spopolando da diversi mesi a Milano e da giugno, a cadenza mensile, ha trovato anche nello spazio libero di Varesenews l’occasione di raggiungere e raggruppare cantanti, amatori e non, della nostra provincia e dei territori vicini. Si tratta del fenomeno del momento capace di coinvolgere tutti.

Dopo i saluti iniziali del direttore di VareseNews Marco Giovannelli – che ha ricordato in breve i primi sei mesi di attività e incontri a Materia – e Fausto Caravati di Solevoci – che invece ha dato appuntamento alla serata Gospel e Soul di sabato 19 luglio al teatro di Varese – la seconda serata di Dove Si Canta ha avuto inizio, e il pubblico impaziente ha scoperto la canzone dell’appuntamento di luglio. Un mash-up tra la «Mamma» dei Ricchi e Poveri e degli Abba è stato presentato al pubblico: Mamma Maria e Mamma Mia si sono fuse in una sola armonia.

«zzzzanzare, annnguria e scale “a scivolo”»: ecco il brillante riscaldamento di Federica Rini, vocal coach dell’associazione che ha animato la serata accompagnata al piano Christian Tassi. Rini ha proposto una riuscita lezione di canto con molta naturalezza e semplicità. Il carisma e il modo di fare molto spiritoso della vocal coach sono stati la vera chiave musicale vincente della serata.

Una volta suddivisi i partecipanti in due gruppi, c’è chi vuole fare gli alti, chi i bassi. Guidati e comodamente seduti in platea, tutti tirano fuori la propria voce e tutti cantano in compagnia senza dover salire sul palco. Mamma Maria, che successo a Materia.