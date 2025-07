Manomesso un parcheggio per disabili: il Comune di Malnate fa un esposto

Il Comune di Malnate ha chiarito, tramite una comunicazione ufficiale, che il parcheggio riservato alle persone con disabilità in via Grandi non è stato soppresso. L’intervento si è reso necessario a seguito della manomissione della segnaletica, un gesto che ha generato confusione tra i cittadini e disagi per chi quotidianamente usufruisce di quell’area.

Secondo quanto accertato, ignoti hanno rimosso o alterato la segnaletica verticale, rendendo temporaneamente invisibile la destinazione riservata del parcheggio. Si tratta, precisa l’Amministrazione, di un atto doloso che configura diversi reati, tra cui danneggiamento (art. 635 c.p.), violenza sulle cose (art. 392 c.p.), interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e rimozione di segnali stradali (art. 15 Codice della Strada).

Il Comune ha già annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica per segnalare formalmente l’accaduto. “Un gesto grave – è il commento dell’Amministrazione – che colpisce l’intera collettività e in particolare le persone fragili, per le quali quei posti sono fondamentali per garantire l’accessibilità.”

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali per le segnalazioni, al fine di evitare la diffusione di informazioni errate e alimentare inutili allarmismi.

“Ringraziamo chi ha segnalato con senso civico e invitiamo tutti alla collaborazione: la tutela dei diritti delle persone con disabilità riguarda l’intera comunità.”