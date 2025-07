Manutenzione delle strade di Varese: tocca a Velate, Bregazzana e Masnago

Prosegue la manutenzione delle strade varesine: a partire da lunedì 28 luglio e fino a venerdì 8 agosto 2025, gli interventi di manutenzione straordinaria alla rete stradale, affidati alla ditta Civelli Costruzioni S.r.l., interesseranno via Antonio Motta, via Antonio Mondino nella frazione di Bregazzana, via Adige (nel tratto tra il civico 56 e l’intersezione con via Varese/piazza Cordevole), piazza Santo Stefano (dal civico 2 al 4), e via Lanfranconi (tra il civico 73 e via del Fornetto) a Velate, via del Poligono (tra via Manin e via della Calcinessa) e via Alfredo Oriani, dalla rampa del civico 20 fino a piazza Milite Ignoto, a Masnago.

I lavori, e le conseguenti limitazioni, saranno nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 18:30. e prevedono divieto di circolazione e di parcheggio con rimozione forzata, secondo l’ordinanza emessa dalla Polizia Locale. Per limitare i disagi, nelle ore serali e notturne – quindi dalle 18:30 alle 8:30 – sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri, in modo da consentire la prosecuzione in sicurezza dei lavori di ripristino dei chiusini, pozzetti e caditoie.

L’accesso sarà comunque garantito ai residenti compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, e in ogni momento dovrà essere assicurato il passaggio ai mezzi di soccorso, alle Forze dell’Ordine in emergenza e ai veicoli del trasporto pubblico locale.