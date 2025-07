Martinenghi sesto con la staffetta mista. Cerasuolo trionfa nei 50 rana

Dopo la delusione della mancata qualificazione alla finale dei 50 rana, dovuta soprattutto alle condizioni fisiche precarie, Nicolò Martinenghi è tornato in vasca ai mondiali di nuoto a Singapore con la staffetta mista mista.

Le speranze di medaglia però non si sono tramutate in realtà con i quattro azzurri (oltre a Tete a rana hanno gareggiato Christian Bacico, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis) che non sono andati oltre al sesto posto. Frazione così così per Martinenghi, che ancora accusa una forma non perfetta e che ha testato le energie in attesa di mettersi alla prova nei 200 rana, distanza inedita per lui.

La vittoria nella staffetta è andata alla Russia, davanti a Cina e Canada.

«Siamo tutti stremati, abbiamo dato tutto – il commento a RaiSport di Martinenghi -. Sono contentissimo dei ragazzi, io potevo gestire la gara in maniera differente ma oggi avevo solo voglia di buttarmi in vasca. Sono contentissimo per Cerasuolo, ha fatto una gara molto difficile, di testa e di nervi. Si merita tutti i complimenti».

E infatti, come anticipato dalle parole di Tete, sui 50 rana a trionfare è stato un italiano: Simone Cerasuolo, 22enne nativo di Imola, ha conquistato l’oro mondiale con una super prestazione e il crono di 26”54.