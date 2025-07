Milano, cane Akita di 11 anni salvato in un’abitazione abbandonata: il proprietario denunciato

Un cane di 11 anni, di razza Akita, è stato salvato dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Milano, in collaborazione con la Polizia Locale, dopo essere stato trovato abbandonato in un’abitazione dell’hinterland milanese. L’animale, lasciato senza cibo né assistenza, viveva in condizioni igieniche terribili, tra escrementi e sporcizia, con evidenti segni di maltrattamento. Il proprietario è stato denunciato per crimini legati al maltrattamento degli animali.

Le guardie hanno trovato il cane provato, con delle chiazze di dermatite e un aspetto visibilmente trascurato, ma, nonostante la situazione drammatica, il cane ha reagito scodinzolando, mostrando segni di affetto. L’animale è stato subito sequestrato e trasferito al canile sanitario per le cure veterinarie necessarie. Successivamente verrà affidato a una struttura rifugio.

“Quando siamo entrati in casa, l’abbiamo trovato lì da solo, tra escrementi, vestiti sporchi e un odore terribile”, ha dichiarato Fabio D’Aquila, Coordinatore Provinciale Nucleo Guardie Eco-Zoofile Milano. “Nonostante questo, ci ha accolto scodinzolando, e ancora una volta ci siamo resi conto che alcuni animali possono contare solo sulle segnalazioni e i nostri interventi per tornare a vivere una vita dignitosa.”

Abbandono e maltrattamento: il caso del cane Akita salvato

Il caso del cane Akita è l’ennesima testimonianza di come alcuni animali siano costretti a vivere in condizioni indegne e prive di assistenza. Le Guardie Zoofile dell’OIPA, attraverso una segnalazione, sono intervenute prontamente per porre fine a questa sofferenza.

Denunciato il proprietario per maltrattamento

Il proprietario dell’animale è stato denunciato per maltrattamento di animali e per la detenzione incompatibile con la natura dell’animale, che ha causato sofferenze gravi. Un altro triste episodio di inciviltà, ma che grazie all’intervento tempestivo, ha avuto un lieto fine per il cane.

Il salvataggio del cane Akita: un gesto di speranza

Il gesto delle Guardie Zoofile dimostra come l’intervento tempestivo e la solidarietà possano salvare una vita. Dopo le prime cure, il cane troverà un rifugio sicuro dove potrà recuperare e iniziare una nuova vita lontano dalle sofferenze.