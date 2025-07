Montonight chiude l’edizione dei record: a Montonate tre serate sold out e pubblico entusiasta

Tre serate sold out, nessuna criticità e tanta soddisfazione. È questo il bilancio della Montonight 2025, il festival musicale che da tredici anni anima l’estate di Montonate, frazione di Mornago, e che quest’anno ha segnato la sua migliore edizione di sempre.

Un pubblico oltre ogni aspettativa

Dall’apertura fino all’ultima serata, l’area del festival ha raggiunto il massimo della capienza consentita, con migliaia di persone provenienti da tutta la provincia di Varese e non solo. Nonostante l’affluenza, la macchina organizzativa ha retto perfettamente, garantendo sicurezza, fluidità e un’esperienza positiva per tutti i partecipanti.

Il cuore dell’evento: i volontari

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno voluto ringraziare in primis il centinaio di volontari coinvolti: «Il grazie più grande va ai nostri volontari, che hanno dimostrato come sempre tanta voglia di fare e tanto amore per il proprio paese – spiegano gli organizzatori – Poter contare su persone di generazioni diverse, ma accomunate dalla passione per questo evento, è la nostra forza e il nostro orgoglio».

Collaborazioni e sinergie

Un plauso anche alla Parrocchia di Montonate, che ha ospitato l’evento, agli artisti e ai loro staff, e alle forze dell’ordine, che hanno gestito con buonsenso l’elevato afflusso di pubblico: «Hanno lavorato con noi, senza penalizzare l’evento, permettendo a tutti di godere di tre bellissime serate».

Appuntamento al prossimo anno

Infine, un ringraziamento al pubblico, che ha premiato la Montonight con la propria partecipazione e con i tanti complimenti ricevuti: «Per noi è la soddisfazione più grande. E con questo – concludono gli organizzatori – vi aspettiamo il prossimo anno».