Moreno Martignoni è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio di Gazzada Schianno

Il Comune di Gazzada Schianno comunica che, in seguito alle dimissioni dell’assessore Salvatore Trovato del 18 giugno scorso, il Sindaco ha provveduto a nominare, con Decreto n. 15/2025, il nuovo Assessore, Moreno Martignoni, già in carica come consigliere comunale delegato all’Ambiente e all’Energia.

All’assessore Martignoni sono state assegnate le deleghe ai Lavori Pubblici, Ambiente e Gestione del Territorio. La sua presentazione ufficiale avverrà nel corso della seduta del consiglio comunale di questa sera, mercoledì 30 luglio. Moreno Martignoni, 68 anni, diplomato al liceo scientifico, è attualmente in pensione dopo una lunga esperienza lavorativa in Svizzera nel ruolo di Engineering, Automation & Maintenance Manager. Appassionato di fai da te e già attivo in passato nella vita della comunità, ha fatto parte del consiglio pastorale.

«Siamo certi che le competenze e la predisposizione al servizio della comunità dell’Assessore Martignoni porteranno benefici concreti per Gazzada Schianno. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro» dicono dall’amministrazione comunale.