Morte cerebrale per Silvana Visconti, l’ultima vittima del terribile schianto in A1

Sono in corso le procedure di accertamento della morte cerebrale di Silvana Visconti, 37 anni, la mamma della piccola Summer, ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale di Careggi dopo l’incidente stradale in A1 di martedì scorso in provincia di Firenze.

Uno schianto che ha distrutto un’intera famiglia di Gravellona Toce, in Piemonte. Nell’incidente sono morti sul colpo i nonni e la zia materna della bambina. La bimba, 4 anni, è invece deceduta mercoledì scorso al Meyer di Firenze.

Le cinque persone viaggiavano su un’utilitaria uando per cause in corso di accertamento la macchina si è bloccata e un camion ha colpito in pieno il veicolo. Mauro Visconti, 69 anni, originario di Verbania, la moglie Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, di Lima (Perù) e la figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni, sono morti sul colpo.

Trasportate con l’elisoccorso in ospedale a Firenze, in gravissime condizioni, Silvana Visconti, che era alla guida della Panda, e la figlia Summer. Per la bambina poi mercoledì alle 18 è stato dichiarato il decesso al termine anche in questo caso dell’accertamento di morte cerebrale e tra l’altra notte e ieri le sono stati espiantati gli organi con il consenso del giudice tutelare del tribunale di Firenze alla donazione.