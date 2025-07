Fritto di lago, paella e concerti live: a Caldé torna per il 31° anno la Festa in Voga

Dal 18 al 20 luglio torna la Festa in Voga a Caldé: specialità di lago, paella, sangria e musica dal vivo in riva al Maggiore, per un weekend di sapori e divertimento

Tre giorni da vivere tra remi, sapori e musica: il 18, 19 e 20 luglio torna a Castelveccana la Festa in Voga, nella suggestiva cornice di Caldé, all’area feste di via Monfalcone.

La Festa in Voga è un appuntamento storico per la comunità: la sua prima edizione si è svolta il 10 luglio 1994, dando il via a una tradizione che festeggia quest’anno 31 anni di vita.

L’evento, organizzato dalla Canottieri Caldé, società fondata nel 1948, che da oltre settant’anni promuove la passione per il remo e la cultura lacustre sul Lago Maggiore, è un’occasione speciale per sostenere l’attività sportiva degli atleti locali, ma anche per godere di un fine settimana estivo all’insegna della convivialità e della tradizione lacustre.

Scarica la locandina

Il programma gastronomico

Il menù della festa rende omaggio ai sapori tipici del lago e non, con piatti che verranno proposti per tutta la durata dell’evento:

Fritto misto

Lavarello fritto

Carpione

La cucina sarà aperta sabato e domenica sia a pranzo (dalle ore 12.00) che a cena (dalle ore 19.00). Domenica sarà possibile gustare anche le alborelle, una delle specialità più attese.

La serata di venerdì 18 luglio sarà invece dedicata a un gustoso appuntamento di ispirazione spagnola, con una cena a base di paella e sangria.

Musica dal vivo ogni sera

Non mancherà l’intrattenimento musicale: ogni serata sarà animata da un concerto dal vivo, con gruppi che porteranno sul palco energia e divertimento.

Venerdì 18 luglio: Effetto VIP (party live band)

Effetto VIP (party live band) Sabato 19 luglio: Doubleface (rock & soul band)

Doubleface (rock & soul band) Domenica 20 luglio: Il Diluvio (omaggio a Battisti)