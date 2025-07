Musica e Tra-Monti a Villa Toeplitz. Un nuovo festival arricchisce l’estate di Varese

A Varese, l’estate 2025 si arricchisce con un evento unico che unisce la bellezza della natura alla grande musica: il Tra-Monti Festival. Questo nuovo appuntamento si terrà nel suggestivo parco di Villa Toeplitz, uno dei luoghi più iconici della Città Giardino, dove tre serate di musica, emozioni e cultura offriranno ai partecipanti un’esperienza indimenticabile.

Il festival, che si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto, proporrà un mix di grandi artisti italiani e talenti locali, spaziando dalla musica d’autore alla scoperta di nuovi suoni. Ogni serata del Tra-Monti Festival avrà un suo carattere unico, ma tutte promettono di coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro straordinario, immerso nel verde del parco. Gli eventi si terranno a partire dalle 20:30, con una particolare attenzione per l’accessibilità: i biglietti sono disponibili online e presso la cassa, e l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni e per i disabili.

In caso di maltempo, il festival non si fermerà: gli eventi del 31 luglio e 1 agosto si sposteranno all’Auditorium San Giovanni Bosco, mentre il 2 agosto il concerto si terrà al Circolo di Sant’Ambrogio.

Giovedì 31 luglio: Alberto Fortis e Alessandro Cerea

L’edizione 2025 del Tra-Monti Festival si apre con uno dei grandi nomi della musica italiana, Alberto Fortis. Il cantautore, che ha incantato generazioni con le sue canzoni indimenticabili come “Milano e Vincenzo” e “La Sedia di Lillà”, porterà sul palco un’emozionante performance accompagnato da un suggestivo visual show. A dare il via alla serata ci sarà Alessandro Cerea, giovane e promettente cantautore varesino che presenterà i brani del suo primo album di inediti.

Venerdì 1 agosto: Omaggio a Giorgio Gaber con la sua banda

Il festival continua venerdì 1 agosto con un omaggio imperdibile a uno dei più grandi cantautori italiani: Giorgio Gaber. Sul palco del Tra-Monti Festival saliranno alcuni dei musicisti che lo hanno accompagnato durante la sua carriera per un viaggio emozionante attraverso i suoi brani più celebri, ripercorrendo la storia del “Signor G”. Ad accompagnarli ci sarà l’istrionico cantante Luca Nesti, che renderà omaggio al genio musicale di Gaber.

Sabato 2 agosto: Musica emergente e Duo Bucolico

Il terzo e ultimo appuntamento del festival, sabato 2 agosto, è dedicato agli emergenti. A partire dalle 12:00, il palco di Villa Toeplitz ospiterà una serie di band multigenere, come Le Vite degli Altri, DDoc, Minerva, Biava, e Nevecieca, per una giornata all’insegna della musica giovane e innovativa. La serata culminerà con il concerto del Duo Bucolico, che celebrerà il ventennale della sua carriera con l’album “Cerbottane” e un’esplosiva performance che promette di coinvolgere il pubblico con poesia, follia e divertimento.

Luogo: Parco di Villa Toeplitz, via G.B. Vico, 21100 Varese

Orario: Inizio concerti dalle 20:30 (sabato aperitivo alle 12,30)

Biglietti: Disponibili in cassa la sera stessa (no prevendita)

Ingresso gratuito: Bambini sotto i 12 anni, disabili

Per tutte le informazioni aggiuntive, visitare il sito ufficiale: www.comune.varese.it o contattare via email info@tube-music.it.