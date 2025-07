Musica, yoga e colazione vista lago per un’alba speciale a Travedona Monate

Il silenzio del lago, i colori dell’alba e il canto corale si incontrano sabato 2 agosto a Travedona Monate per un evento che unisce musica e natura a partire dalle 6.15

Il silenzio del lago, i colori dell’alba e il canto corale si incontrano sabato 2 agosto a Travedona Monate per un evento che unisce musica e natura. Alle 6.15, sulle rive del Lago di Monate, il Coro Goccia di Voci diretto da Oskar Boldre aprirà la giornata con un concerto all’alba: un’esperienza suggestiva in cui le voci si fonderanno ai suoni del risveglio naturale e alla luce del primo sole.

L’iniziativa propone un momento speciale di ascolto e contemplazione: le note del coro accompagneranno i presenti lungo un viaggio sonoro che valorizza il paesaggio lacustre e la quiete del mattino. Un’occasione per vivere l’alba in modo diverso, immersi in un’atmosfera intima e raccolta.

Alle 7.30, subito dopo il concerto, è in programma una sessione di yoga dedicata al risveglio del corpo e della mente. La pratica sarà guidata da Cristina Tringali e accompagnata da Laura Enfi con i Bija Mantra, antichi suoni che favoriscono l’armonizzazione dell’energia vitale. La partecipazione costa 15 euro e richiede la prenotazione obbligatoria ai numeri 375 8019514 (Cristina) e 349 6307072 (Laura).

Dalle 7.30 alle 8.45, presso il Caffè OltreLago, sarà disponibile una colazione a buffet in riva al lago al costo di 12 euro, anch’essa su prenotazione al numero 0332 977106.