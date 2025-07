MusiCuvia 2025: lo Stage Estivo Internazionale porta a Cuveglio i giovani talenti d’Europa

Mercoledì 23 luglio alle ore 20.45 presso la Piazza del Comune di Cuveglio è in programma il concerto finale del XXIII Stage Estivo Internazionale di Olgiate Comasco , con giovani musicisti under 18 provenienti da Italia, Svizzera e altri paesi.

Giunto alla sua XXIII edizione, lo stage è un’importante occasione formativa per giovani musicisti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, provenienti da Italia, Spagna, Svizzera e altri paesi esteri.

Durante la settimana di stage, i partecipanti preparano un programma musicale sotto la guida dei direttori Edoardo Piazzoli (Italia) e Rafael Garrigós García (Spagna), che culmina in 3 o 4 concerti pubblici nel fine settimana, ospitati in diverse località. Negli anni, l’ensemble ha portato la propria musica in luoghi prestigiosi in provincia di Como, alle Cinque Terre, a Lugano e in altri luoghi limitrofi

Il repertorio proposto è ampio e variegato: si spazia dalla musica classica a quella contemporanea, includendo arrangiamenti pop e rock, musiche da film e composizioni originali per banda. Anche quest’anno, il programma rifletterà questa ricca varietà, offrendo al pubblico un’esperienza d’ascolto coinvolgente e ai ragazzi l’opportunità di esplorare stili diversi in un contesto stimolante e internazionale.