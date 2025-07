MusiCuvia porta i Lucky Peppers e i ritmi del jazz a Casalzuigno

Il jazz di inizio Novecento ha un fascino unico: è insieme semplice e sofisticato, aggressivo e delicato, serio ed esilarante. Nessun altro genere riesce a unire in modo così naturale gusti diversi. Domenica 20 luglio, alle 18 ad Aga di Casalzuigno, MusiCuvia vi invita a un Jazz Party in compagnia dei Lucky Peppers, un gruppo frutto di vent’anni di ricerca e passione per questa musica senza tempo: un percorso iniziato nei primi anni Duemila con la Deipetos Dixieland Disaster, evoluto nella Dirty Dixie e arricchito da numerose collaborazioni e contaminazioni.

Oggi i Lucky Peppers propongono un repertorio vastissimo, con una formazione flessibile che si adatta a ogni occasione: dalla parata di strada che richiede volume e presenza scenica a un sottofondo discreto per creare atmosfera, dalle serate di ballo in stile Charleston ai mercatini natalizi. Sempre pronti a leggere l’ambiente e a cambiare registro, sanno reinterpretare ogni volta questo linguaggio musicale con creatività.

Il loro stile mescola classici del jazz delle origini e brani inediti, suonati rigorosamente con strumenti acustici, senza amplificazione, ma con una potenza sonora sorprendente. La loro anima resta quella itinerante: i Lucky Peppers nascono come formazione di strada e danno il meglio di sé proprio portando la musica ovunque, animando vie e piazze con ritmi irresistibili.

Ogni esibizione è una vera festa comunitaria, con scenette divertenti, strumenti insoliti, animali che “cantano”, vegetali che “suonano”, competizioni canore improvvisate e cori popolari. Per un’ora tutto si trasforma: la città si ferma, e il jazz torna a essere ciò che era nella New Orleans di inizio Novecento – un momento di gioia collettiva, un invito aperto a tutti per partecipare a un’improvvisata celebrazione musicale.