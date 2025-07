Nasce a Laveno Mombello il comitato “Frazione Cerro“ per la tutela del lungolago

Nella serata del 9 luglio 2025 si è costituito il “Comitato Frazione Cerro” avente come fine «la preservazione e la riqualificazione di questa piccola perla del territorio», come scrivono i componenti del comitato stesso in una nota inviata alla stampa.

«La frazione di Cerro ospita uno dei lungolaghi più suggestivi della sponda lombarda del Verbano posto di fronte alle isole Borromee con una spiaggia di libero accesso al pubblico di ampie dimensioni».

Il comitato nasce a seguito di alcuni incontri tra cittadini della frazione riguardanti un prossimo progetto di intervento nell’area ex molo Sironi. «Incontri che hanno portato ad un parere motivato in merito al progetto e alle sue proposte di modifica, inviato all’amministrazione comunale di Laveno Mombello. E’ stata inoltre avviata una raccolta firme, tutt’ora in corso, a sostegno dell’iniziativa che ad oggi ha ricevuto circa 150 sottoscrizioni»

La costituzione di un comitato nasce dall’esigenza di facilitare la comunicazione tra cittadini e amministrazioni comunali attraverso l’individuazione di un proprio rappresentante. I membri fondatori del “Comitato Frazione Cerro”, hanno individuato la dottoressa Monica De Gasperi quale proprio presidente e rappresentante presso i diversi enti.

«Il comitato», copnclude la nota, «invita a leggere e firmare la petizione “Preserviamo la passeggiata del lungolago di Cerro” Per approfondimenti e richieste: indirizzo mail: comitato.frazione.cerro@gmail.com canale YouTube comitatofrazionecerro»